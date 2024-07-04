苗栗長照大樓啟用 長照服務整合衛社政成「單一窗口」
苗栗縣斥資近1億元在衛生局旁興建3層的長照及衛生教育大樓上午剪綵啟用，副縣長邱俐俐主持剪綵儀式，鄉鎮首長及地方民代多人與會；縣府強調，長照新大樓啟用後，將提供長照服務並整合衛社政成「單一窗口」，全台目前北、中部各縣市，只有苗栗縣長期照護管理中心為隸屬於縣府編制的二級機關，可完全整合衛政、社政，涵蓋長照服務計畫所有方案。
縣府指出，至今年5月底，縣內65歲以上長者有10萬2156人，占全縣人口的19.14%；縣府團隊因應即將來臨的超高齡社會浪潮，長照2.0服務對象由4類增為8類，服務項目也由8項增至17項。到去年底，使用服務人次驟增至267萬多人次，以人數統計也超過1萬人。因應長照業務遽增，縣府向中央爭取的經費今年也增至12億2324萬元，人力擴增至96人，並整合衛政與社政人力，辦理這項跨權責性質的業務。
長照新大樓啟用後，提供完善辦公空間，帶給民眾舒適的洽公環境，也可辦理長照人員相關教育訓練與會議，建立一個完整的平台。一樓空間主要是長照1966專線、民眾洽辦長照服務人員證明、外籍看護申請與審查業務的空間，規畫行政管理課辦公空間，二及三樓是照顧服務課專業人員的辦公空間，並在三樓設置衛教諮詢室，提供人員向民眾說明長照服務方案，頂樓、停車場將加設太陽能板，作為綠電及遮蔭空間。
苗栗縣長照中心辦公場所2013年由衛生局遷至縣府第2辦公大樓已10多年，因應長照2.0及相關業務持續成長，縣府斥資9600萬元在2022年動土籌建；新大樓毗鄰衛生局，但因用地的地勢低，還運用工程土方回填，包括聯大路改善、竹南蜆仔溝滯洪池工程剩餘土石，總計回填近5萬立方的土方。
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