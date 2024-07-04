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竹市國樂節7月6日開跑 音符古琴聽視覺雙體驗

中央社／ 新竹市4日電

新竹市府辦理「竹塹國樂節」將於6日開跑至28日止，邀請台灣國樂團、新竹市青年國樂團等演出多元曲目，新竹市文化局演藝廳也展出古琴及古琴活動，盼再現琴音繚繞竹塹城。

新竹市政府今天舉辦「2024竹塹國樂節」宣傳記者會，香港中樂團柳琴演奏家葛楊與新竹青年國樂團曾榆尹演奏嗩吶，以樂音揭開活動序幕。

會中，新竹市長高虹安表示，國樂節從7月6日至7月28日舉行，共有12場演出，演出團隊包含台灣國樂團、新竹市青年國樂團等，還有竹塹北管藝術團及多所學校國樂團學生參與演出。

新竹市文化局長王翔郁告訴中央社記者，此次邀請葛楊以及二胡演奏家蔡鎮宇演出，另在7月19日將辦「浪火跫音」音樂會，演出曲目「賽德克的回聲」及「閩南音畫」是首次演出，已引起地方國樂迷期待。

他指出，7月28日閉幕音樂會將演奏「光明」交響樂，邀請中國大陸蘇州民族管弦樂團藝術總監彭家鵬擔任指揮，並與蘇州民族管弦樂團彈撥首席暨中阮聲部長崔燦共同演出，將帶來音樂盛宴。

王翔郁表示，此次竹塹國樂節結合由新竹市樂器研究發展協會策劃的古琴藝術推廣活動，即日起至8月4日在竹市文化局演藝廳展出古琴，同時也安排系列古琴專場活動，盼再現琴音繚繞竹塹城。

國樂 音樂會 高虹安

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