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多次流標、經費暴漲…桃園龜山國運中心終發包 2年後完工啟用

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山國民運動中心經多次流標，近期終於發包成功，最快2年後完工啟用。圖為完工示意圖。圖／桃園市體育局提供
桃園市龜山國民運動中心經多次流標，近期終於發包成功，最快2年後完工啟用。圖為完工示意圖。圖／桃園市體育局提供

桃園市龜山國民運動中心原定2020年4月動工，但市府爭取不到前瞻基礎建設計畫，工程延宕導致經費暴增，經多次流標，近期終於發包成功，總經費達7.2億元，市府另向體育署爭取1億元補助，最快2年後完工啟用。

龜山國運中心基地面積9864.62平方公尺，規畫地上3層、地下1層建物，設有室內溫水泳池、體適能中心、飛輪教室、韻律教室、桌球室、綜合球場等設施，特色運動項目選定兒童運動專用區域。

龜山國運中心建設過程曲折複雜，2019年4月，市府選定蓋在復興三路、文化二路口的華亞園區內，當時計畫1年內動工，預估總經費3.3億元，然而市府向體育署申請前瞻計畫補助未果，去年市府將預算提高到6億元仍3度流標，遲遲無法動工。

體育局表示，經重新檢討預算內容及評估市場行情後，總經費由6億元調整為7.2億元，今年3月公告招標、6月決標，終於成功發包，預計下半年動工，待體育署公文核定後開工，工期預估705天。

議員陳雅倫表示，依體育署規定國民運動中心需設在人口數達15萬人以上的行政區，龜山區超過17萬人卻還沒有1座，如今終於發包，後續會緊盯施工進度；議員李宗豪建議，龜山人口組成年輕化，希望能在國民運動中心配置加入幼兒體適能，讓幼童透過計畫性的訓練，提升身體各項機能、改善特殊兒發展問題。

桃園 運動 體育

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