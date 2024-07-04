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楊梅電纜線亂宛若東南亞 民眾抱怨斷裂不知找誰修

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供

桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。桃園養護工程處表示，平日已責成廠商務需依規定貼標，且於每月月底召開清整會議，以避免不知纜線所屬，並已成立纜線業者及各區公所通報群組，里長可透過公所轉達處理。桃園市長張善政也要求加強監督業者纜線標示，若真的有纜線受損狀況能盡速解決。

黃定宏今於楊梅區基層里長座談會反映，楊新路三段及民有一段的電纜線最為雜亂，每次電纜線受損，卻因標示不清，不知道要找誰通報，有時候打給業者，前來查看後發現不是自家的，又要再找其他業者，時間拖得相當長，不然就要通報公所，有時電纜線飄來飄去，影響用路人安全，希望能成立相關電纜線小組，加快處理速度。

楊梅區公所表示，電纜線主要擔心斷裂掉落影響到民眾行車安全，或是掉落到高壓電線上，可能會出現導電狀況，公所有成立「楊梅區災防通報」群組，24小時受理里辦公處緊急通報案件，並會將里辦公處纜線垂落案件即時會報至桃園市道管資訊中心群組，及纜線暫掛小組，只是需等待各管線單位回報確認為無主纜線後，再由公所請開口合約廠商緊急處置，後續在處理相關緊急事件上，會更加速並更有效率。

桃園市養護工程處說，楊梅區架空纜線業者計有7家業者，養護工程處平日已 有責成廠商務需依規定貼標，且於每月月底召開清整會議，以避免不知纜線所屬，難以通報情形。另有建立纜線業者及各區公所通報群組，里辦公處可透過 「1999 市民諮詢服務熱線」或 LINE 群組楊梅區災防通報請區公所轉知，後續由業務單位通報纜線業者處理後回覆改善情形。

養工處表示，養工處於每月月底清整會議持續宣導，請各纜線業者務必加強纜 線自主巡查作業，以免纜線垂落危害用路人行車安全。

張善政也要求公所確認所有里長是否都已經進入群組，能及時通報，也要求養工處加強業者貼上標籤，尤其跨越道路的電纜線若斷裂，對用路人影響危害更大，務必請業者加強。

桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，里長黃定宏抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。圖／黃定宏提供
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，地方抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區瑞原里的電纜線雜亂，地方抱怨電纜線業者眾多，標示不清每次有狀況，都不知道通報誰，相當危險，希望能成立電纜線小組讓問題盡快解決。記者翁唯真／攝影

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