斥資千萬改造桃市替代役男宿舍 北歐風設計「有家的感覺」

桃園市替代役役男住宿中心年久失修，天花板破損散發霉味，還有浴室濕滑、廁所管路不通等問題，市府爭取1814萬元經費整修，今天舉辦開工典禮。民政局表示，這次整修除進行天花板汰換、廁所整修等工程，宿舍還會採北歐風設計，營造明亮舒適環境，並新增交誼廳，讓入住役男有「家」的感覺，工程預計今年底完工。

桃園市替代役男住宿中心原為桃園巨蛋田徑場內的北區訓練中心選手宿舍，田徑場1993年完工啟用，場內空間多年下來也老舊不堪。

陳姓替代役男說，因為太潮濕，宿舍天花板都是壁癌、夏天蚊蟲也多，希望整修工程趕快進行。許姓替代役男提到，現有的床架太窄，他身高170公分，睡覺卻連腳都伸不直，希望更新床架，讓他能夠睡個好覺。

民政局今年爭取1814萬元經費整修，工程委由龜山區公所辦理，完工後宿舍房間將達24間，包括11間4人房、13間6人房，可容納118人，並新增交誼廳、健身房設施，增加役男交流空間。

民政局表示，宿舍整修前廣納替代役男意見，希望在有限預算內滿足役男需求。除改善基礎設施，更規畫多處公共空間，像是交誼廳讓來自不同背景的役男可一起生活、交朋友，未來也可供替代役公益大使團辦理團練活動等，讓宿舍不只是睡覺的地方，而是像家一樣的生活場所。

民政局兵役科表示，配合全民國防兵力調整，今年起替代役役期延長為1年，民政局除整修宿舍，也推動替代役公益大使服務計畫，讓役男在服役期間參與關懷弱勢、淨山淨灘及公益捐血等社會服務。計畫自今年1月開辦，截至6月底為止，已完成265個場次、累積達834服務人次。

另，今年6月至10月民政局與就業職訓服務處合作，開辦4堂「創新產業人才培育訓練暨役前職訓課程」專班，讓待役役男可透過甄選加分，有機會免費參與職訓課程，設籍桃園市待役役男皆可報名。