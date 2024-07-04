周邊車位不足 竹市三民國小停車場限定時段開放停車

新竹市三民國小周邊為台大醫院新竹分院、果菜市場，眾多人潮帶來車潮導致汽車停車位數量嚴重不足。新竹市政府與三民國小協商，在不影響師生上課原則下，自今年3月1日起部分時段開放供民眾停車，試辦後廣受好評，並有效紓解停車壓力，經研議後拍板將試辦改為常態性部分時段對外開放，期望越來越多學校與市府合作。

新竹市長高虹安指出，三民國小停車場自3月1日起試辦部分時段開放民眾停車，平日6時至18時開放11格，平日18時後及假日，全場22格車位皆開放，停車收費每小時30元。

高虹安表示，三民國小停車場設有停車位剩餘顯示系統，並導入新式車牌辨識系統、行動支付等多元智慧停車服務設備，以及24小時監控管理，平日停車率80%，假日停車率更達100%，試辦成效良好，廣受好評。未來將改為常態性部分時段對外開放，市府也會持續尋找停車空間，與學校合作，輔導學校釋出停車空間，紓解地方停車需求壓力。

新竹市教育處補充，目前三民國小停車場已辦理委託經營招標完成，期望藉由民間多元化營運方式、技術經驗及積極的管理模式，提升停車場整體使用方式與服務品質，讓民眾享有更安全、便利、友善的停車環境。

常常在附近運動、買菜、看診的林小姐表示，到醫院看病不只要花醫藥費，如果是開車的話，停車費也是一筆開銷，之前為了找停車位常常要停得很遠再走路到醫院，耗費時間以及停車費，三民國小停車場讓就醫民眾停車更方便又節省時間。