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房產小白救星！桃園推AI客服 口語描述就能查房地行情

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市地政局為此設計「桃寶實價AI輕鬆查」智能客服，只要照一般講話方式輸入想查找的資料，系統就能根訊息據提供對應內容。圖／翻攝自桃園市地政局官網
桃園市地政局為此設計「桃寶實價AI輕鬆查」智能客服，只要照一般講話方式輸入想查找的資料，系統就能根訊息據提供對應內容。圖／翻攝自桃園市地政局官網

民眾買房上網作功課，常因實價登錄、土地交易價格、預售屋行情等資訊分散，得花不少時間與心力查詢。桃園市地政局為此設計「桃寶實價AI輕鬆查」智能客服，只要照一般講話方式輸入想查找的資料，系統就能根據訊息提供對應內容，即便是不懂房市的「房產小白」也能輕鬆上手，今起開放民眾使用。

桃園市地政局表示，「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」提供全市不動產資訊的一站式查詢服務，每年服務逾300萬人次，因網站資料類別繁多且分散，民眾需逐條逐項、多次點選層層連結按鈕才查得到想要資料，為了方便民眾查詢，所以特別導入生成式AI智能客服，簡化查詢流程。

地政局長蔡金鐘表示，「桃寶實價AI輕鬆查」不受地域限制，24小時隨時提供桃園市生活圈、社區、地標、地段及路名查詢相關買賣、租賃或是預售屋交易資訊，而且直接以口語化敘述就能查出所需資料，AI智能客服還會自動連結至桃寶網，找到相對地圖位置，節省掉90%查詢的時間。

蔡金鐘進一步表示，「桃寶實價AI輕鬆查」目前建置於地政局官網和桃寶網，網站入口有明顯標示連結，現階段也建置了「買賣」、「預售屋」、及「租賃」常問的熱門問題，如「桃園區桃園市政府附近買賣案例」、「中壢區松勇路的預售屋均價」等。

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