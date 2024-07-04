123聯合拍賣會 2筆土地讓桃園分署進帳129萬餘元

法務部行政執行署桃園分署前天舉辦7月份的「123聯合拍賣會」，總計拍出2筆分別位於中壢、桃園區的土地，其中1筆為電影《返校》真人版、少年赴日做台灣兵的九旬簡翁，4年多年病逝，留下大筆土地遺產，繼承人未繳遺產稅遭移送執行，總計拍得新台幣129萬8888元，對國庫入帳不無小補。

桃園分署表示，行政執行署各分署的拍賣會為每個月的第一個星期二下午3點舉行，因此名為「123聯合拍賣會｣，前天是邁入暑假的第一場拍賣會，在分署的拍賣室進行不動產拍賣程序，拍賣標的眾多、反應相當不錯。

賣出的不動產標的分別為坐落於桃園市中壢區永興段的土地持分，由於位在中壢龍岡地區的都市計畫住宅區，換算下來面積雖然僅有1坪多，第一次拍賣便以高於底價的36萬元價格拍定。

另外一件為滯欠大戶簡姓繼承人滯納遺產稅的案件，雖然進入第三次拍賣程序，終於拍出義務人位於桃園市桃園區永安路附近的巷道用地持分，以金額93萬8888元拍定；由此看來，不動產具有較高的保值性，仍為多數人投資理財首選。