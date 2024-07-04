123聯合拍賣會 2筆土地讓桃園分署進帳129萬餘元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
簡姓繼承人滯納遺產稅遭移送，昨以93萬8888元拍定位於桃園市桃園區永安路附近的巷道用地持分。圖／執行署桃園分署提供
簡姓繼承人滯納遺產稅遭移送，昨以93萬8888元拍定位於桃園市桃園區永安路附近的巷道用地持分。圖／執行署桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署前天舉辦7月份的「123聯合拍賣會」，總計拍出2筆分別位於中壢、桃園區的土地，其中1筆為電影《返校》真人版、少年赴日做台灣兵的九旬簡翁，4年多年病逝，留下大筆土地遺產，繼承人未繳遺產稅遭移送執行，總計拍得新台幣129萬8888元，對國庫入帳不無小補。

桃園分署表示，行政執行署各分署的拍賣會為每個月的第一個星期二下午3點舉行，因此名為「123聯合拍賣會｣，前天是邁入暑假的第一場拍賣會，在分署的拍賣室進行不動產拍賣程序，拍賣標的眾多、反應相當不錯。

賣出的不動產標的分別為坐落於桃園市中壢區永興段的土地持分，由於位在中壢龍岡地區的都市計畫住宅區，換算下來面積雖然僅有1坪多，第一次拍賣便以高於底價的36萬元價格拍定。

另外一件為滯欠大戶簡姓繼承人滯納遺產稅的案件，雖然進入第三次拍賣程序，終於拍出義務人位於桃園市桃園區永安路附近的巷道用地持分，以金額93萬8888元拍定；由此看來，不動產具有較高的保值性，仍為多數人投資理財首選。

桃園分署表示，拍賣會雖然尚有多筆分別位於桃園市八德、中壢、平鎮及復興等地區的土地及建物流標，對於桃園分署拍賣標的有興趣的民眾，務必把握機會出手，分署將陸續減價拍賣，保證比市價低，也請民眾隨時注意桃園分署網站的拍賣公告，還在觀望的民眾千萬別錯過了。

這處位於中壢龍岡都市計畫住宅區內的土地持分，僅有１坪多，首次拍賣就以36萬元拍出。圖／執行署桃園分署提供
這處位於中壢龍岡都市計畫住宅區內的土地持分，僅有１坪多，首次拍賣就以36萬元拍出。圖／執行署桃園分署提供

拍賣會 桃園 遺產

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