聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷擊惹禍！桃園龍潭昨晚停電 台電急更換設備停電1111戶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區九龍里昨晚因隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，1111戶停電。圖／台電提供
龍潭區九龍里昨晚因隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，1111戶停電。圖／台電提供

桃園市龍潭區九龍里昨天晚上10時10分，因為隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙連街等一帶，停電1111戶，台電桃園區營業處表示，台電人員巡查原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近斷落，靠近高壓電線，經與里長溝通說明，晚上10時10分停電施工更換設備，一度停電。

台電桃園區營業處表示，昨天傍晚佳安變電所EH29饋線有瞬間閃爍情況，巡視原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近斷落，與當地里長說明及溝通後，選擇昨晚10時10隔離故障區間，緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙連街等一帶，停電1111戶，台電積極修復施，已在10時52分恢復供電，約停電40分鐘，造成民眾不便，深感抱歉。

龍潭區九龍里昨晚因隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，1111戶停電。圖／台電提供
龍潭區九龍里昨晚因隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，1111戶停電。圖／台電提供

停電 台電 桃園

延伸閱讀

桃園連2天因松鼠跳電！議員酸「可點名的小動物快用完」 台電回應了

新竹芎林傳多戶停電 台電：電桿因鳥類碰觸斷線

桃園暑假連2天都停電 民代批中央不承認缺電、停電只會更頻繁

台南市區正中午傳停電 1290戶受影響

相關新聞

桃竹竹苗超商借還書 下半年擴大服務

桃園市2022年攜手竹竹苗縣市推出「桃竹竹苗一證通」服務，憑1張借書證就能跨縣市借閱圖書館書籍，有鑑於竹竹苗讀者到桃園借...

大安溪遭倒3噸石綿瓦 苗警查獲涉案3人送辦

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日發現被亂倒一批3公噸有害事業廢棄物石綿瓦，苗栗警方循線前天查獲台中市東勢區一家工程行39歲張...

桃園2起松鼠誤闖跳電 藍：可點名的動物快用完

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，一度影響部立桃園醫院運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進...

123聯合拍賣會 2筆土地讓桃園分署進帳129萬餘元

法務部行政執行署桃園分署前天舉辦7月份的「123聯合拍賣會」，總計拍出2筆分別位於中壢、桃園區的土地，其中1筆為電影《返...

桃園連3天停電 線路遭雷擊影響1111戶

桃園又傳停電，昨天傍晚因佳安變電所EH29饋線有瞬間閃爍情況，經巡視原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近...

雷擊惹禍！桃園龍潭昨晚停電 台電急更換設備停電1111戶

桃園市龍潭區九龍里昨天晚上10時10分，因為隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。