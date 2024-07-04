雷擊惹禍！桃園龍潭昨晚停電 台電急更換設備停電1111戶

桃園市龍潭區九龍里昨天晚上10時10分，因為隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙連街等一帶，停電1111戶，台電桃園區營業處表示，台電人員巡查原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近斷落，靠近高壓電線，經與里長溝通說明，晚上10時10分停電施工更換設備，一度停電。

台電桃園區營業處表示，昨天傍晚佳安變電所EH29饋線有瞬間閃爍情況，巡視原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近斷落，與當地里長說明及溝通後，選擇昨晚10時10隔離故障區間，緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙連街等一帶，停電1111戶，台電積極修復施，已在10時52分恢復供電，約停電40分鐘，造成民眾不便，深感抱歉。 龍潭區九龍里昨晚因隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，1111戶停電。圖／台電提供