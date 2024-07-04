桃園2起松鼠誤闖跳電 藍：可點名的動物快用完

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，一度影響部立桃園醫院運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進入大缺電時代，質疑台電將跳電原因推給松鼠，大酸「可點名的小動物已經快用完了」，呼籲中央能源政策改弦易張。台電桃園營運處表示，近日2次跳電確實是鳥獸外力造成，改善供電專案正進行中。

桃園上月30日和本月1日接連無預警跳電，台電指都是松鼠惹禍，並附上松鼠遭電擊倒地照片佐證，引起熱議。經濟部長郭智輝日前赴立院備詢，也稱跳電沒有以前多，是媒體較積極報導，此說引發國民黨人士不滿。

凌濤說，台灣其實已經進入大缺電時代，近日除了桃園，松山機場、新竹南寮，還有台中、南投和台南都有停電過，但台電停電理由不乏松鼠、白鼻心、蛇、貓及小鳥誤闖設施，引發設備短路故障，如果防治小動物就能防止台灣缺電，經濟部何不直接發起防治松鼠運動？

「難道媒體不報導，台灣就沒有供電問題？」凌濤說，郭智輝這種迂腐的官僚思想，累死台電基層；台灣最炎熱的夏季才正要開始，用電高峰即將到來，面對民生、產業發展，賴政府的能源政策還不改弦易張？

台電桃園營運處強調，近日停電確實是松鼠誤闖設施設備引起，是維修人員沿著線路反覆巡檢，並在設備旁發現松鼠屍體。雖桃園日前供電不穩定，但台電5月斥資2億元啟動改善專案，另增加配電線路維護至5億元，配電工程改良作業也有1億元專款，設備設施經過汰換更新，狀況已改善不少。

台電表示，桃園4月平均每周12件跳電或停電，5月執行專案後，停電跳電降至每周6件，6月再下降到每周5件，持續滾動檢討改善。