聽新聞
test
0:00 / 0:00

大安溪遭倒3噸石綿瓦 苗警查獲涉案3人送辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日發現被亂倒一批3公噸有害事業廢棄物石綿瓦，苗栗警方循線前天查獲台中市東勢區一家工程行39歲張姓負責人等3人涉嫌重大，依違反廢棄物清理法送辦。因廢清法案件若涉及刑責，舉發人恐無法領到以行政罰鍰為依據的檢舉獎金，環保局正研議另擬獎勵辦法。

三義一家砂石廠沿大安溪畔進出道路旁，被發現沿線100公尺遭傾倒12堆廢石綿瓦，及廢塑膠管、廢木板等廢棄物，警方會同縣府環保局人員勘查，有害事業廢物廢石綿瓦約50坪、3公噸。

警方調閱監視器，循線掌握台中市東勢區一家工程行涉有重嫌，經調查工程行以5萬元的代價，在彰化縣收取廢石綿瓦，地緣關係於6月30日晚上8點多過大安溪到苗栗縣境傾倒2車。全案依法送辦，依廢棄物清理法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金。

因違反廢棄物清理法案件，若涉刑事責任一經判決，就不再另作行政裁罰，舉發人恐無法領到獎金，縣長鍾東錦也指示環保局另擬獎勵辦法與標準，以鼓勵民眾檢舉，將不肖業者繩之於法。

廢棄物 環保局 石綿瓦

延伸閱讀

以投資代替補助扶植青年創業 苗栗發布會展現創意活力

3噸有害廢棄物石棉瓦亂倒大安溪 苗警3天破案當頭棒喝

太熱了！鍾東錦要求菁市集明年改室內 讓青年賺到錢

苗栗副縣長邱俐俐履新 鍾東錦期許能讓中央多撥錢

相關新聞

桃竹竹苗超商借還書 下半年擴大服務

桃園市2022年攜手竹竹苗縣市推出「桃竹竹苗一證通」服務，憑1張借書證就能跨縣市借閱圖書館書籍，有鑑於竹竹苗讀者到桃園借...

大安溪遭倒3噸石綿瓦 苗警查獲涉案3人送辦

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日發現被亂倒一批3公噸有害事業廢棄物石綿瓦，苗栗警方循線前天查獲台中市東勢區一家工程行39歲張...

桃園2起松鼠誤闖跳電 藍：可點名的動物快用完

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，一度影響部立桃園醫院運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進...

123聯合拍賣會 2筆土地讓桃園分署進帳129萬餘元

法務部行政執行署桃園分署前天舉辦7月份的「123聯合拍賣會」，總計拍出2筆分別位於中壢、桃園區的土地，其中1筆為電影《返...

桃園連3天停電 線路遭雷擊影響1111戶

桃園又傳停電，昨天傍晚因佳安變電所EH29饋線有瞬間閃爍情況，經巡視原因為雷擊致懸垂礙子垂落碰到高壓線，考量懸垂礙子幾近...

雷擊惹禍！桃園龍潭昨晚停電 台電急更換設備停電1111戶

桃園市龍潭區九龍里昨天晚上10時10分，因為隔離故障區間緊急辦理停電更換設備，造成龍潭區光明路、中正路、中正路上華段、雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。