大安溪遭倒3噸石綿瓦 苗警查獲涉案3人送辦

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日發現被亂倒一批3公噸有害事業廢棄物石綿瓦，苗栗警方循線前天查獲台中市東勢區一家工程行39歲張姓負責人等3人涉嫌重大，依違反廢棄物清理法送辦。因廢清法案件若涉及刑責，舉發人恐無法領到以行政罰鍰為依據的檢舉獎金，環保局正研議另擬獎勵辦法。

三義一家砂石廠沿大安溪畔進出道路旁，被發現沿線100公尺遭傾倒12堆廢石綿瓦，及廢塑膠管、廢木板等廢棄物，警方會同縣府環保局人員勘查，有害事業廢物廢石綿瓦約50坪、3公噸。

警方調閱監視器，循線掌握台中市東勢區一家工程行涉有重嫌，經調查工程行以5萬元的代價，在彰化縣收取廢石綿瓦，地緣關係於6月30日晚上8點多過大安溪到苗栗縣境傾倒2車。全案依法送辦，依廢棄物清理法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金。

因違反廢棄物清理法案件，若涉刑事責任一經判決，就不再另作行政裁罰，舉發人恐無法領到獎金，縣長鍾東錦也指示環保局另擬獎勵辦法與標準，以鼓勵民眾檢舉，將不肖業者繩之於法。