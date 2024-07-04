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桃竹竹苗超商借還書 下半年擴大服務

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園市2022年攜手竹竹苗共4縣市推動「桃竹竹苗一證通」服務，今年下半年研議擴大與超商合作，讓竹苗讀者能在異地借還書。本報資料照片
桃園市2022年攜手竹竹苗共4縣市推動「桃竹竹苗一證通」服務，今年下半年研議擴大與超商合作，讓竹苗讀者能在異地借還書。本報資料照片

桃園市2022年攜手竹竹苗縣市推出「桃竹竹苗一證通」服務，憑1張借書證就能跨縣市借閱圖書館書籍，有鑑於竹竹苗讀者到桃園借書人次多，桃園市下半年將擴大與超商合作，方便讀者異地還書。台中市為公共圖書館圖書資源共享服務平台成員，市民可借閱12縣市館藏，超商取還書免錢。

桃竹竹苗圖書一證通服務2022年啟用，民眾只要持桃園市立圖書館借書證，並申請一證通服務，即可跨越桃園市、新竹縣市及苗栗縣4地借書，共享超過852萬冊書籍、電子書資源。截至今年4月中，新竹縣已有1萬3918人申請、新竹市1萬6581人、苗栗縣6904人。

過去還書服務據點僅限桃園市境內的圖書館、民眾閱覽室、智慧圖書館、全自動借書站及借還書工作站等，為讓民眾借還書不受地域限制，桃市圖去年推出超商借還書服務。依據統計，超商借還書服務去年1月推出至今，外縣市民眾還書比率占62%。

桃市圖館長施照輝說，目前合作超商為全家便利商店，下半年將再擴大與另一家超商合作，讓讀者在外縣市借還書更方便；此計畫近日在桃竹竹苗區域治理平台幕僚長會議上討論，已有合作共識。

桃市圖指出，民眾只需上市圖官網填寫申請書，並繳納200元保證金即可開通超商借書服務。完成預約並收到取書通知後，攜帶身分證至指定超商門市後取書，每一件包裹物流費全家超商50元；還書則每件45元，每次借還書以5本為限。

台中市46所公共圖書館與國立公共資訊圖書館也有一證通用，只要申辦中市圖或國資圖借閱證，即可同時借閱兩館近800萬館藏，享有跨館還書的便捷性，服務區域跨及南投縣。

不僅如此，台中市是國家圖書館「公共圖書館圖書資源共享服務平台」成員，市民也可透過該平台借閱12縣市的區域資源中心館藏，透過超商取還書免付費。12縣市區域資源中心包含台北市、新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、雲林縣、高雄市、台南市、澎湖縣、花蓮縣、宜蘭縣、台東縣。

圖書館 桃園 超商

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