環境部修法為桃園SRF廠開後門？市府籲：勿量身打造

SRF電廠進駐桃園科技園區引發爭議，桃園市政府今晚發聲明，質疑環境部將修正的空汙法3項草案，疑似為桃園3家新設SRF廠量身打造「桃園條款」，呼籲中央重新審視。

桃園市環保局在聲明中提到，環境部將修正的「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」「鍋爐空氣汙染物排放標準」等3項草案，對使用資源循環燃料者（如SRF），有放寬既存汙染源的嫌疑，尤其桃園3家新設SRF廠將被定義為「既存」鍋爐，無需比照最新標準，將引發重大爭議。

環保局長陳世偉表示，環保局去年9月22日、今年7月1日修法研商會多次提出，戴奧辛排放標準應加嚴至0.05 ng-TEQ/Nm3，汞排放標準應加嚴至0.5 ug/Nm3，且含氧校正百分之六應立即實施。

另，環保局建議針對使用資源循環燃料的汙染源，除應參採歐盟規範訂定加嚴排放標準外，更應針對固定汙染源使用資源循環燃料的規模，訂定不同分級的空氣汙染物排放標準，，但都尚未獲得環境部採納。

環保局表示，這次修正草案，「公私場所固定汙染源燃料混燒比例成分及防制設施管制標準」第六條第四項提到，公私場所依第二項規定申請者，因直轄市、縣（市）主管機關審查致本標準施行日期前無法作成改善期限之准駁，該既存汙染源於准駁前不適用附表二之規定，明顯針對既設汙源有放寬標準的嫌疑。在此時提出此修正，不免讓人有「桃園條款」的聯想。

市府呼籲環境部，只要使用資源循環燃料者，不論新設、既存業者，均應立即符合加嚴後的排放標準，也重新審視修法目的，檢視資源循環燃料的可行性和長期影響，並加強廢棄物管理政策。