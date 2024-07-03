快訊

「捨面試先救人 」錄取了！老翁熱昏倒路邊 甜美女大生：不能見死不救

中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

環境部修法為桃園SRF廠開後門？市府籲：勿量身打造

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今晚發聲明，質疑環境部將修正的空汙法草案，疑似為桃園三家新設SRF廠量身打造。圖為正在興建的台灣立方SRF廠。圖／讀者提供
桃園市政府今晚發聲明，質疑環境部將修正的空汙法草案，疑似為桃園三家新設SRF廠量身打造。圖為正在興建的台灣立方SRF廠。圖／讀者提供

SRF電廠進駐桃園科技園區引發爭議，桃園市政府今晚發聲明，質疑環境部將修正的空汙法3項草案，疑似為桃園3家新設SRF廠量身打造「桃園條款」，呼籲中央重新審視。

桃園市環保局在聲明中提到，環境部將修正的「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」「鍋爐空氣汙染物排放標準」等3項草案，對使用資源循環燃料者（如SRF），有放寬既存汙染源的嫌疑，尤其桃園3家新設SRF廠將被定義為「既存」鍋爐，無需比照最新標準，將引發重大爭議。

環保局長陳世偉表示，環保局去年9月22日、今年7月1日修法研商會多次提出，戴奧辛排放標準應加嚴至0.05 ng-TEQ/Nm3，汞排放標準應加嚴至0.5 ug/Nm3，且含氧校正百分之六應立即實施。

另，環保局建議針對使用資源循環燃料的汙染源，除應參採歐盟規範訂定加嚴排放標準外，更應針對固定汙染源使用資源循環燃料的規模，訂定不同分級的空氣汙染物排放標準，，但都尚未獲得環境部採納。

環保局表示，這次修正草案，「公私場所固定汙染源燃料混燒比例成分及防制設施管制標準」第六條第四項提到，公私場所依第二項規定申請者，因直轄市、縣（市）主管機關審查致本標準施行日期前無法作成改善期限之准駁，該既存汙染源於准駁前不適用附表二之規定，明顯針對既設汙源有放寬標準的嫌疑。在此時提出此修正，不免讓人有「桃園條款」的聯想。

市府呼籲環境部，只要使用資源循環燃料者，不論新設、既存業者，均應立即符合加嚴後的排放標準，也重新審視修法目的，檢視資源循環燃料的可行性和長期影響，並加強廢棄物管理政策。

SRF 桃園 環保局長 環境部 空氣汙染

延伸閱讀

桃園連2天因松鼠跳電！議員酸「可點名的小動物快用完」 台電回應了

郭智輝稱友好國家關注桃園SRF廠持續運作 張善政這樣說

SRF電廠進駐桃園敗部復活 藍醞釀7月北上抗議

SRF輔導團今召開行前會 2個月完成66家體檢

相關新聞

桃園連2天因松鼠跳電！議員酸「可點名的小動物快用完」 台電回應了

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，影響地方重要醫療院所運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進...

環境部修法為桃園SRF廠開後門？市府籲：勿量身打造

SRF電廠進駐桃園科技園區引發爭議，桃園市政府今晚發聲明，質疑環境部將修正的空汙法3項草案，疑似為桃園3家新設SRF廠量...

以投資代替補助扶植青年創業 苗栗發布會展現創意活力

苗栗縣政府以投資代替補助扶植青年創業，辦理「苗菁創生」青年店家新創輔導升級計畫，公開遴選出12家縣內青年業者，今天在竹南...

全國首位金牌漆作國手退役擔任職訓師 培訓出2位金牌國手

31歲的宋侑蓁曾是馳騁國際技能競賽場的漆作國手，私下則是用心為職訓學員傳承漆作技術的老師，更是桃竹苗分署漆作裝潢課程的職...

桃市圖推「桃竹竹苗」超商借還書 下半年擬擴大服務

桃園市2022年攜手竹竹苗共4縣市推動「桃竹竹苗一證通」服務，只要1張借書證，就能跨縣市借閱圖書館書籍，共享超過852萬...

小心荷包！竹市3處易肇事路口增設科技執法 8月1日上路

新竹市警察局依據交通部道安資訊平台分析，將於東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，3處「易肇事」高風險路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。