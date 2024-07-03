桃園連2天因松鼠跳電！議員酸「可點名的小動物快用完」 台電回應了

桃園近日接連發生2起無預警跳電事件，影響地方重要醫療院所運作和近5千戶居民生活，再掀穩定供電議題。桃園市議員凌濤稱台灣進入大缺電時代，質疑台電將跳電原因推給松鼠，大酸「可點名的小動物已經快用完了」，呼籲中央能源政策改弦易張；台電桃園營運處強調，近日2次跳電確實是鳥獸外力造成，改善供電專案正在進行。

桃園上個月30日和本月1日接連發生無預警跳電，台電事後調查是松鼠惹禍，經濟部長郭智輝日前赴立法院備詢也稱跳電狀況沒有以前多，是媒體較積極報導，結果說法引發國民黨人士不滿。

桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤指出，台灣其實已經進入大缺電時代，近日除了桃園，臺北松山機場、新竹南寮、台中、南投和台南都有停電過，影響上萬住戶，但台電對於停電的理由不乏松鼠、白鼻心、蛇、貓及小鳥誤闖設施引發設備短路故障，如果防治小動物就能防止台灣缺電，經濟部何不直接發起防治松鼠運動？

凌濤也說，郭智輝日前在立法院稱「跳電其實沒有很多，只是媒體每天報導」，難道讓媒體不報導，台灣就沒有供電問題？這種迂腐的官僚思想，累死台電基層；台灣最炎熱的夏季才正要開始，用電高峰即將到來，面對民生、產業發展，賴清德政府的能源政策還不改弦易張？

台電桃園營運處強調，近日停電確實是松鼠誤闖設施設備引起，是維修人員沿著線路反覆巡檢並在設備旁發現松鼠屍體才公布的調查結果。雖然桃園日前有供電不穩定的情況，但台電5月斥資2億元啟動改善專案，另增加配電線路維護至5億元，配電工程改良作業也有1億元專款，設備設施經過汰換更新，狀況已改善不少。

台電指出，改善專案初步鎖定桃園全市120條故障較頻繁的弱點饋線，除將饋線換成有絕緣體包覆的線材，避免饋線因鳥獸或其他外物干擾而短路故障，由於是分段施作，截至目前約完成9百處，汰換老舊線材約5千公尺。此外，台電還有修剪線路周邊樹木，避免樹枝斷裂或樹木倒塌壓到電線，以及加裝故障指示器約6千具。

台電表示，桃園4月平均每周12件跳電或停電事件，5月執行專案後，停電跳電降至每周6件，6月再下降到每周5件，未來仍將持續滾動檢討改善。