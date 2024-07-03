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以投資代替補助扶植青年創業 苗栗發布會展現創意活力
苗栗縣政府以投資代替補助扶植青年創業，辦理「苗菁創生」青年店家新創輔導升級計畫，公開遴選出12家縣內青年業者，今天在竹南中港以百年老屋創業的「拾光冰角」辦聯合策展和成果發布會，青創業者也展出各自多元繽紛產品特色。
縣府勞青處表示，這次輔導青年創業，縣府共挹注150萬元，引動青年自行投資超過百萬，縣府並以創業陪跑模式導入專家輔導青年商品定位、行銷策略、確認市場定位與優化商業模式，希望提升青年品牌能量，吸引更多青年返鄉打拚，為縣內注入產業新活力。
這次輔導的青創業者，包括Bonbons法式甜食工作室、氺の尼泥研製所、LAIKA拉依卡、幽谷書屋、Wahr、八塗文創、布布驚喜、顏萃所、億達草本、做三休四陶製所、回家油飯及拾光冰角，商品有法式甜食、客家油飯和辣醬、香氛擴香瓶、文創禮盒、書屋、手工豆花、陶藝、草本產品、布料專賣店、水泥文創品、手繪及陶藝創作、口金包、天然成分的香氛及保養產品等多項。
縣長鍾東錦指出，創業過程是辛苦的，年輕人有勇氣「試一試」扛起創業挑戰，值得肯定鼓勵，展出的青創品都各有特色，把握住個人優勢，開店選址也很重要；他剛回南庄時，有對年輕夫開餐廳，但只有3張桌，他發現老闆娘煮的菜很有「媽媽的味道」，因此帶對方到各處美食店品嘗料理特色，夫婦倆回去再研究，如今生意可說是頭份到南庄最好的一家，每次經過都可見滿滿的客人。
他強調，青年返鄉創業需要資源也需要舞台，縣府責無旁貸要協助大家打贏一場創業生存戰；青年輔導計畫「以投資代替補助」就是希望以企業的思維鼓勵青年勇於嘗試、實踐規畫，並發揮長才茁壯自身品牌。
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