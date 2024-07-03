桃市圖推「桃竹竹苗」超商借還書 下半年擬擴大服務
桃園市2022年攜手竹竹苗共4縣市推動「桃竹竹苗一證通」服務，只要1張借書證，就能跨縣市借閱圖書館書籍，共享超過852萬冊書籍、電子書資源，桃園市發現竹竹苗讀者到桃園借書比率頗高，但還得奔波還書，研議擴大與超商合作，讓竹苗讀者能在異地借還書，此案已透過區域治理平台提出，希望讓讀者借閱更方便。
桃竹竹苗圖書一證通服務2022年啟用，民眾只要持桃市圖借書證，並申請一證通服務，即可跨越桃園市、新竹縣市及苗栗縣4地借書，新竹縣市及苗栗民眾也可借閱或線上閱覽桃園市的電子書及電子資料庫。截至今年4月中，新竹縣已有1萬3918人申請、新竹市1萬6581人、苗栗縣6904人。
過去還書服務據點僅限桃園市境內的圖書館、民眾閱覽室、智慧圖書館、全自動借書站及借還書工作站等，為讓民眾借還書不受地域限制，桃市圖去年也推出超商借還書服務，統計顯示，超商借還書服務去年1月推出至今，外縣市民眾還書比例占62%。
市圖館長施照輝表示，目前合作超商為全家便利商店，預計下半年會再擴大與另一家超商合作；使用超商借還書服務非常簡單，民眾只需上市圖官網填寫申請書，並繳納200元保證金即可開通服務。
系統預約完成、收到取書通知後，申請者就可以攜帶身分證，至指定超商門市後取書，每一包裹物流費全家超商50元；還書則每件45元，每次借還書以5本為限。
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