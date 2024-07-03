小心荷包！竹市3處易肇事路口增設科技執法 8月1日上路
新竹市警察局依據交通部道安資訊平台分析，將於東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，3處「易肇事」高風險路口，新建置多功能科技執法設備，除針對闖紅燈、違規轉彎等違規行為加強取締外，更增加「未停讓行人」的偵測取締功能，並於8月1日起開始執法，提醒車輛駕駛務必注意行人用路安全。
新竹市長高虹安指出，依據交通部道安資訊平台統計近3年交通事故，東大路與北大路口發生70件，造成27人受傷、東大路與武陵路口發生48件，造成24人受傷、中正路與竹光路口發生37件，造成21人受傷。
高虹安表示，經肇因分析指出，均以闖紅燈、違規轉彎等為主，為此市府新建置「闖紅燈」、「違規轉彎」等行為偵測的路口多功能科技執法設備，更因應持續推動「人本交通、停讓文化」行人友善政策，亦同步啟用「未停讓行人」的偵測取締功能，以積極的執法作為，提醒車輛駕駛務必注意行人用路安全。
新竹市警察局交通警察隊表示，今年度已完成新建置，含功能擴充8處科技執法路口，年底前將再增設5處，竹市科技執法點位將達到28處。科技執法路口均依據各點位的目標事故違規行為，規畫所需啟用的偵測取締項目，期望藉由持續擴大建置科技執法設備的範圍，以科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升整體道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言