小心荷包！竹市3處易肇事路口增設科技執法 8月1日上路

新竹市警察局依據交通部道安資訊平台分析，將於東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，3處「易肇事」高風險路口，新建置多功能科技執法設備，除針對闖紅燈、違規轉彎等違規行為加強取締外，更增加「未停讓行人」的偵測取締功能，並於8月1日起開始執法，提醒車輛駕駛務必注意行人用路安全。

新竹市長高虹安指出，依據交通部道安資訊平台統計近3年交通事故，東大路與北大路口發生70件，造成27人受傷、東大路與武陵路口發生48件，造成24人受傷、中正路與竹光路口發生37件，造成21人受傷。

高虹安表示，經肇因分析指出，均以闖紅燈、違規轉彎等為主，為此市府新建置「闖紅燈」、「違規轉彎」等行為偵測的路口多功能科技執法設備，更因應持續推動「人本交通、停讓文化」行人友善政策，亦同步啟用「未停讓行人」的偵測取締功能，以積極的執法作為，提醒車輛駕駛務必注意行人用路安全。