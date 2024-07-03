苗栗縣社區規劃師成果發表 12個社區社團展現多元創意

人子創意生活發展協會藉由社區規劃師協助，動員社區人力打造利於長輩使用的「友善不彎腰厚土鑰匙孔菜園」，且設置「黑水虻蚯蚓塔」及「昆蟲旅館」等友善環境措施，獲今年苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫評選金獎，其他參與社區也紛紛展現社區多元化的成果。

苗栗縣2023年社區規劃師計畫以「山城海樹間、客庄情綿延」為主題，希望在擁有豐富山海資源的苗栗山城，促使各社區致力打造專屬於自己社區特色的家園；今年成果展發表會上午移師至竹南鎮塭內社區辦理，讓大家體會社區團隊參與環境改造的成果。

縣府指出，2023年度苗栗縣社區規劃師共有13個社區參選，經評比徵選出12個社區進行環境改造，每社區補助20至40萬元。各社區施作完成後，由專家至現地評選出金獎人子創意生活發展協會、銀獎中華牧羊人青少年關懷協會、銅獎苗栗縣在地文化推廣協會，今天在成果發表會頒獎。

牧羊人青少年關懷協會在社區選定2處民眾散步運動會常經過的地點，設立兩處歇腳點，提供民眾休憩，並在歇腳點周遭種植香草、可食用植物，具有食農教育意義，盼社區居民多走動，聯繫感情，增進社區向心力，共同打造友善生活環境；

苗栗縣在地文化推廣協會在竹南番社，以中港特色產業「手工金紙」為主軸，將傳統金紙圖騰元素拆解，以財、子、壽三仙營造為地方主題性人物，建立地方獨一無二的產業新標誌。

縣長鍾東錦參加發表會，肯定各社區在規劃師引導下致力打造友善的社區家園，會場有各地12個社區及社團展現地方營造多元豐富且充滿創意的成果。