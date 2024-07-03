桃園唯一合法戲水祕境看過來 這裡穿比基尼泡水免費

桃園市唯一合法溪流祕境的復興區宇內溪戲水區開放後，迎接7月暑假來臨，連日高溫炎熱吸引許多民眾老少前往玩水消暑、遊玩小烏來景點，羅浮溫泉更推出每周五「比基尼日」點子，遊客只要穿著比基尼泳裝、或是當月壽星，可以免費入場享受露天泡冷泉、熱泉，市府觀旅局、風景管理處今天表示，暑假許多好康，等候民眾親子來戲水、泡冷泉。

復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，是全桃園唯一合法開放的溪流戲水區域，位於宇內溪的宇內1號橋至2號橋之間，戲水河道約250公尺，設置6道固床工、攔河堰減緩水域水流，暑假來臨，果然吸引不少民眾帶著孩子、年輕情侶相偕戲水，復興區羅浮溫泉區開放冷、熱雙溫泉，也趁暑假帶動人氣，吸引民眾消暑1日遊最佳去處。

市府風管處表示，小烏來宇內溪戲水區自7月1日起至9月25日止，對外開放戲水近3個月，7、8月暑假期間每天開放（周二休園），9月每逢周六、日（含國定假日）開放，戲水區優惠全票30元、兒童免費，早上8時至下午5時止，暑假之後吸引許多親子前往戲水，歡迎民眾親子入園享受安全玩水樂趣。

此外，誰說夏天不能泡湯？復興區羅浮溫泉擁有冷、熱雙溫泉，打出讓您「清涼一夏」！迎接暑假，羅浮溫泉SPA 池、兒童池、冷水池，改用天然純淨山泉水（常溫），也有溫泉池、藥浴池、賞景池維持 100% 碳酸氫鈉美人湯（37-42度），在9月底前，鼓勵民眾暑假帶孩子泡泉，推出兒童票90 元（6至12歲）、6歲以下免費（須大人陪同）。

羅浮溫泉區更推出每周五「比基尼日」，男女老少遊客當天穿比基尼泳裝，在FB羅浮溫泉官方粉絲團「拍照+打卡+按讚」，即可免費入場，還有當月壽星，亦可憑身分證在FB羅浮溫泉官方粉絲團「拍照+打卡+按讚」，亦可免費入場，近日炎熱也吸引遊客穿著泳裝泡冷泉，女生穿著比基尼泳裝入園打卡，風景線亮麗。