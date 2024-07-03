桃園連2日因松鼠跳電 凌濤酸：可點名的小動物快用完了

桃園連續2天無預警跳電，影響地方重要醫療院所運作及近5千戶民眾生活。台電事後調查原因是松鼠惹禍，經濟部長郭智輝赴立法院備詢也稱跳電狀況沒有以前多，是媒體較積極報導；桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤對此表示「可點名到小動物已經快用完了」，直指台灣已進入大缺電時代，質疑「防治小動物就能防止台灣缺電」？

凌濤表示，台電近年停電事件理由不乏松鼠、白鼻心、蛇、貓及小鳥誤闖設施引發設備短路故障，經濟部何不直接發起防治松鼠運動，這樣就能防止台灣缺電？事實上，台灣已進入大缺電時代，近日除了桃園，台北松山機場、新竹南寮、台中、南投和台南都停電過，影響上萬住戶。

凌濤也說，郭智輝稱「跳電其實沒有很多，只是媒體每天報導」，難道讓媒體不報導，台灣就沒有供電問題？這種迂腐的官僚思想，累死台電基層。台灣最炎熱的夏季才正要開始，用電高峰即將到來，面對民生、產業發展，賴政府能源政策還不改弦易張？