桃園捷運綠線「心臟」快完成 北段7站拚2026通車

桃園捷運綠線拚北段7個站2026年通車，相關工程如火如荼進行中。堪稱綠線「心臟」的北機廠明天將舉行上梁儀式，預計由市長張善政替行控中心大樓安上最後一根鋼筋，而蘆竹區南崁二路的高架主結構也提前1個月完成，道路上的施工圍籬已經拆除，路面重鋪復舊，今天開放民眾通行使用。

捷運綠線北機廠位於大園區滲眉埤，工程經費含括在全線機電系統標325億元內，廠區占地面積15.34公頃，包含行控中心、駐車廠、主維修廠和變電站4大建物，不僅是未來綠線列車收班停靠及維修的廠址，更是提供列車驅動電力的基地，重要程度堪稱綠線「心臟」。

然而，綠線北機廠的興建過程一波三折，原本另有考量廠址，但都市計畫變更案不僅地方居民反彈，也被都市計畫委員會退回再議，重新研議時才考量被宇鴻科技公司重金屬汙染的滲眉埤；滲眉埤雖經環保局整治去除汙染，但土壤含水量過高仍影響施工，捷運局去年初進廠整地，在土壤中拌入水泥加速固化，終於在去年5月施作主結構。

捷運局表示，北機廠4棟主建物結構大致完成，緊接著要進行機電設備及內部隔間裝潢。鄰近的蘆竹區南崁路二段（南青路至富國路三段）高架工程也提前1個月完工，目前已重鋪恢復供民眾使用。