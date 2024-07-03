郭智輝稱友好國家關注桃園SRF廠持續運作 張善政這樣說

SRF電廠進駐桃園科技園區引發當地居民反彈，經濟部長郭智輝昨指，3家SRF廠已有2家將蓋好，而且是國際廠商進來，包括友好的國家都在關注。桃園市長張善政今回應，友好國家投資台灣時，應注意不能對台灣的環境造成太大衝擊，也要關心在地民眾的健康。

張善政今天在市政會議前受訪表示，希望友好國家在台灣、桃園投資的時候，能夠注意到2個重點，第一，不能對台灣的環境造成太大衝擊；第二，雖然他們人不在台灣，但是要關心在地民眾的健康。

張善政說，在離觀音市區不到2公里的地方，一口氣擺3個SRF燃燒場，他想在地的居民非常難接受，身為市長他有責任捍衛桃園市民、觀音居民的健康，絕對會做最嚴格的把關。

國民黨立委涂權吉昨質詢郭智輝，3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，是桃園市政府說了算，還是經濟部說了算。郭智輝答覆，桃園市政府決定3家SRF廠可以用什麼樣的條件允許進駐桃園科技工業園區。

郭智輝表示，這3家SRF廠，如果按照過去說法，當然是桃園市政府不同意他們進來，現在朝著把這件事情，如何能夠讓它順利的完成，哪一些規範，這是桃園市政府和桃園市民關心的事，把這些定義清楚，讓這些業者還是可以持續運作。

他也強調，國際大廠願意到桃園投資，這是非常重要的，對於這些大廠的處理，如果稍有不慎，會影響後面更大的投資。