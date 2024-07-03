快訊

陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林立生掌竹市教育處 擬月中上任

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市政府教育處長懸缺將由嘉義市政府教育處前處長林立生接任，有民代質疑林曾被監察院糾正未妥善處理代理教師霸凌案，欠缺正當性；林回應尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明。市府表示，延攬林立生是以專業主要考量，盼有效提升教育品質；借調程序完備後，林預計7月中旬上任。

監察委員葉大華調查嘉義市嘉北國小趙姓前校長2021年間濫權，導致陳姓代理教師辭職輕生，監院教育及文化委員會前天糾正嘉義市政府及嘉北國民小學。

竹市民進黨籍市議員曾資程指出，這件職場霸凌案發生在林立生任內，顯示嘉市教育處當時的鴕鳥心態，官官相護的官場文化顯露無遺。民進黨市議員楊玲宜也表示，林立生有包庇校長霸凌教師，甚至造成遺憾，市長高虹安還是選擇重用林，凸顯出高對市政已無計可施，找不到人接手，須尋求外界的援助。

時代力量市議員蔡惠婷則指出，嘉市代理教師輕生憾事讓人心痛，縱容職場霸凌的風氣更會讓教育界人心惶惶，教師難以安心教書，這是未來讓人擔憂與顧慮的地方。

林立生回應，尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明，也感謝高虹安給他機會接棒，能跟所有教育夥伴繼續努力，為新竹教育累積更多的正能量。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

代理教師 新竹 霸凌

延伸閱讀

被翻出監院1調查報告爆爭議 竹市新任教育處長林立生回應了

晴空匯大火消防員殉職 高虹安：市府未卸責或推諉

晴空匯殉職消防員妻子親筆信曝光 淚控無人負責：真的心安嗎？

採購9L消防氣瓶隊員背不動 議員批局長李世恭觀念落伍

相關新聞

台鐵平鎮站南移 中央地方尚無共識

桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在前年11月動工...

桃園公益平台維護 效益遭疑

桃園市政府社會局2022年成立「做好事公益平台」，至今募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，最近又有新維護標案3...

新聞眼／桃園建設「燦規善不隨」 綠藍消長浮現

桃園鐵路地下化計畫，第一個動工的永久站主體工程平鎮車站，前市長鄭文燦選址時就與平鎮民代、地方多方角力，趕在任內動工興建。...

新竹網紅車禍 民代籲增機車練習場

網紅新竹市磐石高中畢業生吳孟庭日前因朋友載送前往練習機車的途中發生車禍去世，引起社會矚目，新竹縣、市議員都有聲音，建議增...

圓樓盆栽 苗栗「菁市集」亮點

32歲水の尼泥研製所創辦人陳志偉原先是水泥工，6年前因老婆要一個小盆栽，他使用水泥做成客家圓樓形狀，並研發各式水泥製飾品...

林立生掌竹市教育處 擬月中上任

新竹市政府教育處長懸缺將由嘉義市政府教育處前處長林立生接任，有民代質疑林曾被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，欠缺正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。