林立生掌竹市教育處 擬月中上任

新竹市政府教育處長懸缺將由嘉義市政府教育處前處長林立生接任，有民代質疑林曾被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，欠缺正當性；林回應尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明。市府表示，延攬林立生是以專業主要考量，盼有效提升教育品質；借調程序完備後，林預計7月中旬上任。

監察委員葉大華調查嘉義市嘉北國小趙姓前校長2021年間濫權，導致陳姓代理教師辭職輕生，監院教育及文化委員會前天糾正嘉義市政府及嘉北國民小學。

竹市民進黨籍市議員曾資程指出，這件職場霸凌案發生在林立生任內，顯示嘉市教育處當時的鴕鳥心態，官官相護的官場文化顯露無遺。民進黨市議員楊玲宜也表示，林立生有包庇校長霸凌教師，甚至造成遺憾，市長高虹安還是選擇重用林，凸顯出高對市政已無計可施，找不到人接手，須尋求外界的援助。

時代力量市議員蔡惠婷則指出，嘉市代理教師輕生憾事讓人心痛，縱容職場霸凌的風氣更會讓教育界人心惶惶，教師難以安心教書，這是未來讓人擔憂與顧慮的地方。

林立生回應，尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明，也感謝高虹安給他機會接棒，能跟所有教育夥伴繼續努力，為新竹教育累積更多的正能量。

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