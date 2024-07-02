「燦規善不隨」掀話題 平鎮車站南移中央地方無共識
桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在2022年11月動工，選址周邊腹地狹小屢受地方質疑。市長張善政拍板將平鎮站南移180公尺與捷運橘線共站，據悉市府與中央尚無共識，地方藍綠也持不同意見，藍營支持南移，綠營認為應先有配套說明再推動，「燦規善不隨」再掀話題。
桃園鐵路地下化計畫被視翻轉桃園現代化建設，台鐵原無平鎮車站，透過鐵路地下化新建平鎮車站，鄭文燦任內選定在平鎮區新富一、三街口平鎮臨時站旁設址，獲行政院核定施工，為地下化第一個動工的永久主體工程，目前施作連續壁等工程、進度2.11%。
當初平鎮車站選址幾經多方角力，鄭文燦認為東周鋼鐵旁用地農地如「田中央」否決，最後拍板平鎮臨時站旁設址，2022年底動工後，仍有不少民眾以該站周邊道路狹窄、腹地小，未來車站及公車轉運交通堵塞、大樓吵雜，選址不恰當，反彈聲浪不小。
國民黨立委呂玉玲曾爭取移至腹地較大的東周鋼鐵廠一帶、同黨市議員黃敬平提出新站南移過環南路空地，張善政今年會勘後在6月中旬宣布平鎮站南移180公尺至環南路口旁，鄰近環南路地下道旁心路基金會南側區域與捷運橘線共站，未來可滿足通勤需求及帶動區域建設發展。
呂玉玲、黃敬平及里長、民眾認同張善政提出平鎮站南移180公尺，達成雙鐵共站、公車轉運站迎合鄉親需求，且有腹地發展，獲呂、黃及鄉親視為理想的折衷案。平鎮車站設址的新富里，里長梁瑞其說，現在車站周邊腹地小，恐造成交通堵塞和影響未來發展，就長遠來看，他「支持南移」，但希望周邊道路要整體規畫。廣仁里長歐文昌也說，南移車站在該里附近，有利未來發展，他樂觀其成。
鄭文燦任內拍板的平鎮車站被張善政「打槍」，民進黨市議員劉仁照認為，平鎮車站定位通勤車站，地上面積不需太大，現有站體位置可以，張善政將車站南移環南路旁與捷運平鎮線車站共構，未來交通可行，地方反對聲音也較小，他也直言「應先了解經費預算增加多少？工期延後多久？技術修正是否可行？」做好配套可行性評估，與地方討論爭取支持，再來改變車站位置。
張善政提出平鎮車站南移180公尺新址，毗鄰平鎮高中整體開發區，此案尚未獲交通部鐵道局共識，鐵道局仍按行政院核定計畫繼續施工，市府捷運工程局長劉慶豐說，南移案增加經費估計10億元以內，只須做環境差異對照分析，基於地方發展，行文鐵道局爭取納入修正計畫微調。
市府秘書長溫代欣近日連續開會尋求擬具市府平鎮站詳細規畫新方案，趕在本月初與交通部討論過關，他說，平鎮車站南移案涉周邊交通、道路系統及未來站體、出口等細部，依市長指示做出內部規畫案，再與鐵道局討論。呂玉玲表示，預計7月上旬開協調會針對平鎮站中央地方無共識部分協調定案推動。
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