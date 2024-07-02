「燦規善不隨」掀話題 平鎮車站南移中央地方無共識

桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在2022年11月動工，選址周邊腹地狹小屢受地方質疑。市長張善政拍板將平鎮站南移180公尺與捷運橘線共站，據悉市府與中央尚無共識，地方藍綠也持不同意見，藍營支持南移，綠營認為應先有配套說明再推動，「燦規善不隨」再掀話題。

桃園鐵路地下化計畫被視翻轉桃園現代化建設，台鐵原無平鎮車站，透過鐵路地下化新建平鎮車站，鄭文燦任內選定在平鎮區新富一、三街口平鎮臨時站旁設址，獲行政院核定施工，為地下化第一個動工的永久主體工程，目前施作連續壁等工程、進度2.11%。

當初平鎮車站選址幾經多方角力，鄭文燦認為東周鋼鐵旁用地農地如「田中央」否決，最後拍板平鎮臨時站旁設址，2022年底動工後，仍有不少民眾以該站周邊道路狹窄、腹地小，未來車站及公車轉運交通堵塞、大樓吵雜，選址不恰當，反彈聲浪不小。

國民黨立委呂玉玲曾爭取移至腹地較大的東周鋼鐵廠一帶、同黨市議員黃敬平提出新站南移過環南路空地，張善政今年會勘後在6月中旬宣布平鎮站南移180公尺至環南路口旁，鄰近環南路地下道旁心路基金會南側區域與捷運橘線共站，未來可滿足通勤需求及帶動區域建設發展。

呂玉玲、黃敬平及里長、民眾認同張善政提出平鎮站南移180公尺，達成雙鐵共站、公車轉運站迎合鄉親需求，且有腹地發展，獲呂、黃及鄉親視為理想的折衷案。平鎮車站設址的新富里，里長梁瑞其說，現在車站周邊腹地小，恐造成交通堵塞和影響未來發展，就長遠來看，他「支持南移」，但希望周邊道路要整體規畫。廣仁里長歐文昌也說，南移車站在該里附近，有利未來發展，他樂觀其成。

鄭文燦任內拍板的平鎮車站被張善政「打槍」，民進黨市議員劉仁照認為，平鎮車站定位通勤車站，地上面積不需太大，現有站體位置可以，張善政將車站南移環南路旁與捷運平鎮線車站共構，未來交通可行，地方反對聲音也較小，他也直言「應先了解經費預算增加多少？工期延後多久？技術修正是否可行？」做好配套可行性評估，與地方討論爭取支持，再來改變車站位置。

張善政提出平鎮車站南移180公尺新址，毗鄰平鎮高中整體開發區，此案尚未獲交通部鐵道局共識，鐵道局仍按行政院核定計畫繼續施工，市府捷運工程局長劉慶豐說，南移案增加經費估計10億元以內，只須做環境差異對照分析，基於地方發展，行文鐵道局爭取納入修正計畫微調。