新竹網紅車禍 民代籲增機車練習場

網紅新竹市磐石高中畢業生吳孟庭日前因朋友載送前往練習機車的途中發生車禍去世，引起社會矚目，新竹縣、市議員都有聲音，建議增設機車練習場，讓民眾可就近練習，不過新竹市監理站表示，遵照機車駕訓政策指示，仍以機車考照駕訓班為主，不另外設機車練習場地。

吳孟庭外型甜美，IG有超過5萬人追蹤，是小有名氣的網紅，上月在新竹縣發生車禍，送醫搶救不治。

新竹市議員林彥甫指出，目前鄰近新竹市區的機車練習場地只有新竹監理站，且限定平日的上午11點至下午2點，假日則不開放，對想考照的上班族和學生來說，很不便利，為避免民眾奔波增加事故發生風險，或是就近在停車場練車被罰，他已在議會提案，建議市府增設假日開放的機車練習場。

新竹縣議員林禹佑認為，雖然政策上鼓勵民眾上機車駕訓班，但民眾花錢報名駕訓班意願卻不高，建議仍應考量實際情況，為民眾設置鄰近的機車練習場，尤其竹北東區人口最多最密集，但就算要報名駕訓班，仍要大老遠跑到西區才有駕訓班可上，中途移動的風險不可忽視。

新竹市監理站則表示，為遵照機車駕訓政策指示，將不另外設機車練習場地，現有的練習設施，當時也有指示撤除，仍回歸到機車考照上駕訓班，以學習完整的機車駕駛學術科、道安駕訓為主。