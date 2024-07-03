新聞眼／桃園建設「燦規善不隨」 綠藍消長浮現

桃園鐵路地下化計畫，第一個動工的永久站主體工程平鎮車站，前市長鄭文燦選址時就與平鎮民代、地方多方角力，趕在任內動工興建。但在平鎮鄉親、民代力爭下，市長張善政改弦易轍，拍板南移180公尺，這也是繼亞州矽谷創新研發中心計畫喊卡後，再次「燦規善不隨」，更隱含藍綠影響力消長。

理工背景出身的張善政，一上任即成立公共工程體驗會，仔細檢視鄭文燦任內斥資興建的平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓，與竹圍漁港遊艇碼3案缺失，並建立外審、專項審查制度。去年底，張喊停鄭推動的50億元亞洲矽谷創新研發中心興建案，直指減項發包致設備缺漏、預算恐無限膨脹，深怕龐大「錢坑」壓垮市政。

桃園鐵路地下化新設平鎮車站，同樣是鄭文燦任內力推重大建設，當年不僅取得中央斥資5億先蓋臨時站，也敲定臨時站旁興建永久站體，拍板後隨即動工，但仍無法弭平地方爭議，藍營勝選後，張善政當家作主，經審慎評估後決定「翻盤」。

原本對平鎮車站地點看法不同的立委呂玉玲、議員黃敬平以及多位地方仕紳，一致認為平鎮永久站地點腹地小、道路窄，可預見未來交通堵塞，在地里長站在長遠立場，也支持車站南移。

鄭文燦、張善政前後兩任市長代表藍綠執政，不只個性迥異，執政風格、施政都不同，平鎮車站重大工程政策，在張善政上任1年7個月拍板變更，綠營人士眼中解讀不同，若確實經過地方溝通，取得多數民意支持，「燦規善不隨」又何妨。