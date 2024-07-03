快訊

陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵平鎮站南移 中央地方尚無共識

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園地下化平鎮車站永久站正在平鎮新富一街附近施工中。記者曾增勳／攝影
桃園地下化平鎮車站永久站正在平鎮新富一街附近施工中。記者曾增勳／攝影

桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在前年11月動工，但選址周邊腹地狹小屢受地方質疑。市長張善政拍板將平鎮站南移180公尺，並與捷運橘線共站，據悉市府與中央尚無共識，地方藍綠也持不同意見，藍營主張支持南移，綠營認為應先有配套說明再推動，「燦規善不隨」再掀話題。

台鐵原本無平鎮車站，鄭文燦任內選定在平鎮區新富一、三街口施工的平鎮臨時站旁設站，獲行政院核定施工，為桃園鐵路地下化第一個動工的永久主體工程，工程進度2.11%，正施作連續壁。

不過，平鎮車站選址卻引發多方角力，鄭文燦認為東周鋼鐵旁用地如「田中央」而否決，拍板在平鎮臨時站設址，但有不少人批選址不恰當，周邊道路狹窄、腹地又小，未來車站及公車轉運交通堵塞、大樓吵雜，反彈聲浪不小。

張善政6月中旬宣布站體南移180公尺，至環南路口旁，與捷運橘線共站。國民黨籍立委呂玉玲、議員黃敬平等人都認同是理想的折衷案，可達成雙鐵共站，且有腹地可發展。

平鎮車站目前設址在新富里內，里長梁瑞其說，現在站體周邊腹地小，恐造成交通堵塞、影響未來發展，就長遠來看「支持南移」，但希望周邊道路要整體規畫；廣仁里長歐文昌也說，南移新站在該里附近，有利未來發展，樂觀其成。

鄭文燦拍板選址被張善政打槍，民進黨市議員劉仁照說，地下化的平鎮車站定位是通勤車站，地上面積不需太大，現有站體位置可以，張善政將車站南移與捷運平鎮線車站共構，地方反對聲音較小，但也直言「應先了解經費預算增加多少？工期延後多久？技術修正是否可行？」應先做好配套可行性評估，爭取地方支持，再改變車站位置。

南移站址但尚未獲交通部鐵道局共識，市府捷工局長劉慶豐說，南移增加經費估計10億元內，只須做環境差異對照分析。市府秘書長溫代欣近日也連續開會，希望盡快擬具詳細規畫新方案，趕在7月初與交通部討論過關。

張善政 捷運 鄭文燦

延伸閱讀

輝達一半供應鏈在桃園…賴總統要把AI產業移中南部 張善政曝隱憂

王義川轟「國民黨趕走台積電」 張善政大笑5聲：米未熟就掀鍋

民眾黨立委吳春城成立桃園服務處 張善政：為3理由站台

影／為民眾黨站台 張善政籲眾人支持謝國樑

相關新聞

台鐵平鎮站南移 中央地方尚無共識

桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在前年11月動工...

桃園公益平台維護 效益遭疑

桃園市政府社會局2022年成立「做好事公益平台」，至今募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，最近又有新維護標案3...

新聞眼／桃園建設「燦規善不隨」 綠藍消長浮現

桃園鐵路地下化計畫，第一個動工的永久站主體工程平鎮車站，前市長鄭文燦選址時就與平鎮民代、地方多方角力，趕在任內動工興建。...

新竹網紅車禍 民代籲增機車練習場

網紅新竹市磐石高中畢業生吳孟庭日前因朋友載送前往練習機車的途中發生車禍去世，引起社會矚目，新竹縣、市議員都有聲音，建議增...

圓樓盆栽 苗栗「菁市集」亮點

32歲水の尼泥研製所創辦人陳志偉原先是水泥工，6年前因老婆要一個小盆栽，他使用水泥做成客家圓樓形狀，並研發各式水泥製飾品...

林立生掌竹市教育處 擬月中上任

新竹市政府教育處長懸缺將由嘉義市政府教育處前處長林立生接任，有民代質疑林曾被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，欠缺正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。