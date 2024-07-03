台鐵平鎮站南移 中央地方尚無共識

桃園市近年啟動鐵路地下化將新設平鎮車站，前市長鄭文燦任內敲定在平鎮臨時站旁設永久站，總經費145億元，已在前年11月動工，但選址周邊腹地狹小屢受地方質疑。市長張善政拍板將平鎮站南移180公尺，並與捷運橘線共站，據悉市府與中央尚無共識，地方藍綠也持不同意見，藍營主張支持南移，綠營認為應先有配套說明再推動，「燦規善不隨」再掀話題。

台鐵原本無平鎮車站，鄭文燦任內選定在平鎮區新富一、三街口施工的平鎮臨時站旁設站，獲行政院核定施工，為桃園鐵路地下化第一個動工的永久主體工程，工程進度2.11%，正施作連續壁。

不過，平鎮車站選址卻引發多方角力，鄭文燦認為東周鋼鐵旁用地如「田中央」而否決，拍板在平鎮臨時站設址，但有不少人批選址不恰當，周邊道路狹窄、腹地又小，未來車站及公車轉運交通堵塞、大樓吵雜，反彈聲浪不小。

張善政6月中旬宣布站體南移180公尺，至環南路口旁，與捷運橘線共站。國民黨籍立委呂玉玲、議員黃敬平等人都認同是理想的折衷案，可達成雙鐵共站，且有腹地可發展。

平鎮車站目前設址在新富里內，里長梁瑞其說，現在站體周邊腹地小，恐造成交通堵塞、影響未來發展，就長遠來看「支持南移」，但希望周邊道路要整體規畫；廣仁里長歐文昌也說，南移新站在該里附近，有利未來發展，樂觀其成。

鄭文燦拍板選址被張善政打槍，民進黨市議員劉仁照說，地下化的平鎮車站定位是通勤車站，地上面積不需太大，現有站體位置可以，張善政將車站南移與捷運平鎮線車站共構，地方反對聲音較小，但也直言「應先了解經費預算增加多少？工期延後多久？技術修正是否可行？」應先做好配套可行性評估，爭取地方支持，再改變車站位置。

南移站址但尚未獲交通部鐵道局共識，市府捷工局長劉慶豐說，南移增加經費估計10億元內，只須做環境差異對照分析。市府秘書長溫代欣近日也連續開會，希望盡快擬具詳細規畫新方案，趕在7月初與交通部討論過關。