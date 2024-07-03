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桃園公益平台維護 效益遭疑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府社會局2022年成立「做好事公益平台」，至今募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，最近又有新維護標案364萬餘元，費用超過募款，遭質疑效益；社會局則回應，新標案保固期是今年7月1日到明年12月31日，且將新增多元支付捐款功能，所以費用略高過以往。

桃園市「做好事公益平台」提供民眾2萬元以下小額捐款、捐贈物資、申請當志工和加入愛心餐食店家4項服務，其中最常被利用的是小額捐款，平台今年4月曾因募得善款466萬元，與維護費417萬元相去不遠被質疑，雖然截至目前募得善款超過725萬元，但維護費新標案又要364萬餘元。

桃園市議員余信憲指出，364萬元若以年度均攤，一年維護費約240萬元，還是比往年高，社會局在議事堂稱維護費會隨系統穩定逐年減少，結果現在不減反增，難道是在欺騙市民感情？

余信憲說，「做好事公益平台」鼓勵民眾捐款幫助弱勢，立意良善，但預算與成效要做好控管，畢竟市府花的維護費也是一般民眾的納稅錢，2筆維護費總計781萬元，若付出大過收穫，應該思考是否有執行的必要？

社會局表示，今年標案除了合約期限為1年半，也包含多元支付捐款功能的設計費，方便民眾未來能以LINE Pay、Google Pay或街口支付等電子錢包小額捐款。另外，標案還包含專人駐點市府，協助排除平台各種疑難雜症，廠商也有市府與外聘資管專家組成的專門審查小組把關，請民眾放心。

公益 捐款 桃園

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