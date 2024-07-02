提前試辦減塑活動 竹縣北埔公有零售市場成效不彰

竹縣北埔公有零售市場自5月1日起舉辦全數攤位「不主動」提供購物用塑膠袋活動，預計試辦半年。記者吳傑沐／攝影

近年來環保意識抬頭，台灣環保政策先前已明令特定店家限制提供塑膠袋，是許多民眾最有感的限令之一，環境部今更宣誓在全台22縣市、47個傳統市場推動減塑；不過，早有經驗的新竹縣北埔公有零售市場攤商普遍認為，「沒有強制性及處罰，根本很難推動」，因為大多民眾都習慣難改，感覺成效並不佳。

新竹縣政府環保局今年與北埔鄉公所、北埔公有零售市場合作，自5月1日起全數攤位「不主動」提供購物用塑膠袋，試辦半年，原規畫若成效不錯，未來將擴大辦理至其他鄉鎮市公有市場，但沒想到環境部今起也開始推動傳統市場減塑政策。

縣環保局指出，原預估環境部規畫明年擴大塑膠袋限用範圍，可能納入早餐店、傳統市場等；更有消息指出，相關限塑草案即將出爐，但之前各縣市可能考量沒補助經費，推辦傳統市場減塑行動步調不一，很擔心若政策一推出，恐將造成民眾反彈。

環境永續管理科長呂怡欣說，市場攤販購物用塑膠袋占全國整體用量最大宗，因此去年在縣內公有市場，辦理10場次自備購物袋換好禮的一日活動，鼓勵民眾養成自備環保袋、重複使用購物袋及少用塑膠袋的習慣。推辦過程中更有393家攤商配合「不主動」提供購物用塑膠袋，初估年減塑膠袋數量高達88萬4千餘個。

北埔公有零售市場管理員陳明良說，去年10月試辦攤商「不主動」提供購物用塑膠袋活動時，獲上級補助13.5萬元，以每人百元兌換券可在市場消費，民眾反應熱烈，還一度因民眾大排長龍阻礙通道，造成攤商埋怨進貨困難。但今年續航力不足，公所5月起續辦只有約5萬元經費，作為宣導之用，明顯民眾配合意願就不高。

市場內擺攤已有30年的阿娥蔬果店女攤商說，這裡因為是早市，顧客多是中老年人，自備環保袋的並不多，近來公所推辦減塑活動，民眾配合度並不高，因此攤商也都還是備有塑膠花袋供民眾購物使用。

年近8旬的張姓豬肉攤老闆則是市場內另類配合這項政策的攤商，因為他自己有回收乾淨塑膠花袋來供顧客提拿，但因豬肉油膩且為了衛生，習慣上還是會先使用透明塑膠袋來裝肉。

場內唯一一家賣魚貨的老闆娘也說，來這裡賣魚兩年，有2位老顧客會習慣自備裝魚的盒子，少數有自備購物袋民眾，也還是會要求先用一層透明塑膠袋來裝魚。

現場走訪市場也發現各攤位幾乎都備有塑膠花袋及透明塑膠袋，且擺放在明顯位置。對此，有攤商就開玩笑說，這是因為他們雖「不主動」提供，但還是要方便顧客自己「主動」拿塑膠袋使用。

年近8旬的張姓豬肉攤老闆有回收乾淨塑膠花袋來供顧客提拿，但因豬肉油膩且為了衛生，習慣上他還是會先使用透明塑膠袋來裝肉。記者吳傑沐／攝影 張姓豬肉攤老闆有回收乾淨塑膠花袋來供顧客提拿，減塑小動作，堪稱市場內另類配合這項政策的攤商。記者吳傑沐／攝影

阿娥蔬果店女攤商說，因為傳統市場是早市，顧客多是中老年人，自備環保袋的並不多。記者吳傑沐／攝影

竹縣北埔公有零售市場自5月1日起舉辦全數攤位「不主動」提供購物用塑膠袋活動，預計試辦半年。記者吳傑沐／攝影