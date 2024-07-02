拉拉山高山烏龍茶引入這方式評鑑 這家茶園蟬聯特等獎

桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽今天在復興區揭曉，副市長蘇俊賓主持頒獎典禮，今年拉拉山春茶由登瓦祿茶園林誠忠拿下特等獎，蟬聯春茶特等獎，蘇俊賓說，復興拉拉山擁有得天獨厚自然環境，為臺灣北部高山茶優質產區，這次拉拉山春茶引入「風味輪」使茶葉評鑑更為客觀，好茶值得大家來品茗。

今年拉拉山春茶評鑑比賽由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味評分，選出特等獎1名、頭等獎5名及金、銀質獎各10名獎項，蘇俊賓頒獎、表示，復興區自然環境獨特，日夜溫差高達10度以上，石礫土排水性佳，農民製茶技術精良，春茶評比引入「風味輪」直覺式與圖形化方式，評鑑茶風味更客觀。市府農業局說，為讓評鑑更具識別性，茶葉分級包裝制度層層嚴格把關，讓消費者買得安心、喝得放心，歡迎民眾選購。

復興區登瓦祿茶園負責人林誠忠、林嘉文父子兩人，在這次拉拉山春茶評鑑中，林誠忠連續第3 年特等獎、林嘉文獲得金牌獎，林誠忠說，他種茶21年，獲獎主要在茶園管理和茶葉製作要細心，拉拉山茶葉採收要嫩葉和注意炒茶；林嘉文表示，他父子種茶經過不斷改良採茶、製茶技術及茶園管理方式，依現代人喜歡的茶口味調整，幸運得到評審青睞，只是現今氣候變化劇烈，面臨挑戰增加，必須配合經驗調整。