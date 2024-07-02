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台61線光纖通道建置 5日及6日夜間施工提醒改道

中央社／ 桃園2日電

為辦理台61線光纜通道建置施工作業，北區養護工程分局中壢工務段表示，5日及6日晚間9時至隔日上午6時，將於台61線北向大園路段側車道施工並進行交通管制，提醒用路人改道。

交通部公路局北區養護工程分局今天下午發布新聞稿表示，中壢工務段將於5日及6日晚間9時至隔日上午6時，辦理台61線光纜通道建置施工作業，於台61線北向大園路段31.1公里至29.1公里側車道路段辦理施工，期間將進行交通管制，用路人可改道忠孝路及台15線，預估車行時間約增加15分鐘。

北區養護工程分局指出，請用路人行經相關路段時，車輛遵循標誌指示減速慢行，以維護行車安全，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。

北區養護工程分局說，民眾可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035 查詢最新路況。

交通管制 車道

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