台61線光纖通道建置 5日及6日夜間施工提醒改道
為辦理台61線光纜通道建置施工作業，北區養護工程分局中壢工務段表示，5日及6日晚間9時至隔日上午6時，將於台61線北向大園路段側車道施工並進行交通管制，提醒用路人改道。
交通部公路局北區養護工程分局今天下午發布新聞稿表示，中壢工務段將於5日及6日晚間9時至隔日上午6時，辦理台61線光纜通道建置施工作業，於台61線北向大園路段31.1公里至29.1公里側車道路段辦理施工，期間將進行交通管制，用路人可改道忠孝路及台15線，預估車行時間約增加15分鐘。
北區養護工程分局指出，請用路人行經相關路段時，車輛遵循標誌指示減速慢行，以維護行車安全，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。
北區養護工程分局說，民眾可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035 查詢最新路況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言