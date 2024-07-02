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苗縣環保局抽驗4處山泉水 3處大腸桿菌超標

中央社／ 苗栗縣2日電

苗栗縣不少民眾習慣取用山泉水，縣府環保局近期抽驗公館福基、銅鑼竹森、龍泉及頭份石觀音等4處熱門取水點水質，發現除銅鑼竹森外，其餘3處大腸桿菌皆超標。

苗栗縣政府環保局公布今年6月4日至18日抽驗4處山泉水取水處的水源水質，檢測項目包含pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項。

環保局指出，檢測結果，公館鄉福基村的大腸桿菌群測值為140 CFU/100mL、銅鑼鄉龍泉的大腸桿菌群檢測值為110 CFU/100mL、頭份市石觀音的大腸桿菌群項目測值為440 CFU/100mL，皆不符合飲用水水源水質標準（標準為50 CFU/100mL）；僅銅鑼竹森檢測項目均符合飲用水水源水質標準。

環保局長陳華盛表示，水質檢測大腸桿菌數不合格率高主因是山泉水屬開放式自然水體，易受落塵或降雨造成非點源污染影響，建議民眾取用山泉水、井水或簡易自來水等作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康，環保局也將持續辦理水源水質抽驗。

大腸桿菌 水質 環保局長

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