最古老供水設施！日本大阪與台南山上水道博物館將交流

台南市長黃偉哲日前造訪日本關西地區行銷芒果，與大阪當地的重要僑領和市議員們會面，商討大阪的水道紀念館跟台南的山上花園水道博物館可望開啟交流，雙方也相約7月底日台交流高峰會時在台南再相見，盼大阪跟台南的互動能更加頻繁、情誼更加深厚。

黃偉哲提到，大阪的水道紀念館是大阪現存最古老的供水設施，而台南的山上花園水道博物館也竣工於大正年間，且是台灣現存最完整的日治水道設施，因此很希望能夠透過大阪市議員的協助，促成兩個歷史悠久的館舍間開啟交流，進一步互動增長情誼，他也邀請議員們月底來台時可到山上花園水道博物館參訪，議員們欣然允諾。

黃偉哲此次透過「日本台灣後援會」會長陳天隆協助引薦，與大阪府前議員、日華親善議員連盟會長永野孝男、大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子議員以及大阪市議會本田リエ議員等人會面，這些議員都非常支持台日交流，將在月底專程來到台南參加日台交流高峰會。

黃偉哲說，近年台南應大阪市政府之邀，多次參加大阪光之饗宴的展出，感謝大阪提供這樣的平台，讓我們能夠在大阪這樣一個重要的城市行銷台南傳統文化與觀光優勢，未來仍期盼延續這樣的合作。