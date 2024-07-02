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被翻出監院1調查報告爆爭議 竹市新任教育處長林立生回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
針對監察院調查報告爭議，林立生表示，尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明。圖／報系資料照
針對監察院調查報告爭議，林立生表示，尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明。圖／報系資料照

新竹市教育處長懸缺將由嘉義市教育處前處長林立生接任，時代力量市議員蔡惠婷指出，林立生任內發生代理教師職場霸凌而輕生的憾事，縱容職場霸凌的風氣更會讓教育界人心惶惶，教師難以安心教書，這是未來讓人擔憂與顧慮的地方。林立生也表示，尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明。

蔡惠婷指出，新竹市長高虹安6月28日發布教育處處長將由林立生接任一事，原本看介紹以為是好事一樁，沒想到監察院昨天發布的調查報告，讓人對這項人事命令開始充滿疑慮。

蔡惠婷指出，嘉義市在2021年9月，也就是林立生任內，發生一起代理教師因校長在教室裝多支監視器，對其公審與抹黑，造成職場霸凌而輕生的憾事。家屬向監察院陳情，監察委員隨即展開調查。調查後，認為教育處確有多項過失，包含教育處竟然將調查報告的草稿提供給涉案的校長，讓校長可以參閱及修改，這真的是極其誇張的不當作為與重大瑕疵。

蔡惠婷表示，經檢視林立生的學經歷，發現多跟媒體行銷有關。期許教育界的事情還是要回到教育本位，以學生為主體，讓老師無後顧之憂安心教書，帶好每一個孩子，才能實踐「新竹好學」的藍圖，也希望新竹市未來不要再多一個只會「向上管理」、「公關管理」的行政首長。

對此林立生表示，教育行政在實踐教育目的的歷程經緯萬端，個人尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明，也感謝高虹安市長給他機會接棒，能跟所有教育夥伴繼續努力，為新竹教育累積更多的正能量。

新竹市政府回應，延攬林立生是以專業作為主要考量，盼藉由林立生的加入，有效提升新竹市的教育品質，不僅要讓孩子學得好、教師有保障，更要持續落實「新竹好學」教育理念，待借調程序完備，預計於7月中旬上任。

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