改善行人安全盤點易肇事路口 竹縣府：目標年底完成13處

為改善行人事故熱點，新竹縣政府配合交通部執行「永續提升行人安全計畫」，今年盤點檢視縣內各鄉鎮市易肇事路口共13處，獲核定總經費約2600萬元，目前規畫設計中，將盡速完成工程發包，目標9月底完成7處路口改善，年底前全數完成改善。

縣府交通旅遊處指出，13處易肇事路口分布在竹北5處、湖口1處、關西2處、竹東3處、新埔2處等，總計2600萬元經費，其中中央補助款2132萬元，縣配合款468萬元，已於5月底舉辦2場說明會，近期完成規畫設計後，將盡速發包。

改善主要重點項目為行穿線退縮、庇護島增設、縮短行穿線距離、安全停等空間、增設行穿線或人行道、增設行人專用號誌或早開(關)時相、線路地下化等，期盼提升行人路權，保護行人安全。

這次改善路口分別為竹北市中正東路與仁德街、竹北市中正東路與三民路、竹北市中正西路與華興街、竹北市嘉豐十一路與復興三路、竹北市光明六路與嘉興路、湖口鄉三民南路與榮光路、關西鎮正義路與中山路、關西鎮正義路與大同路、竹東鎮中興路與學府路、竹東鎮中興路與中央路、竹東鎮大同路與信義路、新埔鎮中正路與廣和路、新埔鎮中正路與和平街。

交通旅遊處表示，為降低施工路口交通衝擊及確保施工安全，將會督促承商施工現場確實做好交通設施佈設與指揮工作，屆時也請用路人配合交管人員指揮，造成不便敬請見諒。