高中正妹車禍離世...議員呼籲竹北設機車練習場 監理所這樣說

新竹市磐石高中畢業生吳孟庭日前坐友人機車從市區要到新埔練車，卻在途中車禍離世，讓新竹市議員呼籲新竹市應設機車練習場讓民眾可就近練車，新竹縣同樣有民代呼籲在竹北設練習場，才不會讓吳孟庭的憾事再發生，不過新竹區監理所仍鼓勵民眾上駕訓班，不建議民眾自行到練習場練車。

吳孟庭因外型甜美，過去還曾參加過「綜藝大熱門」節目，在IG上有超過5萬人追蹤，是小有名氣的網紅，未料17日上午11時許坐金姓友人的機車途經義民路準備前往新埔鎮練車時，竟與一旁婦人發生擦撞，坐在後座的吳孟庭摔車後又被路過汽車撞擊，經多天觀察搶救，於上月29日下午3點25分離世。

新竹縣議員林禹佑認為，雖然政策上鼓勵民眾上機車駕訓班，但民眾花錢報名駕訓班意願卻不高，建議仍應考量實際情況，為民眾設置鄰近的機車練習場，尤其竹北東區人口最多最密集，但就算要報名駕訓班，仍要大老遠跑到西區才有駕訓班可上，中途移動風險不可忽視。

林禹佑建議應在鄰近竹北東區的台鐵或高鐵橋下設置練習場，讓竹北居民不用冒險騎車到駕訓班或其他鄉鎮練習場練車，或是應由駕訓班業者合作，提供報名駕訓課程的民眾在前往駕訓班或練習場途中能有接送服務，才不用讓這些要考照的民眾必須冒險無照騎車移動。

新竹縣僅位於新埔鎮的新竹區監理所開放平日上午11點到下午1點可練習機車，但監理所強調該練習場只是「體驗場」，仍建議民眾報名機車駕訓班，在駕訓課程指導下，學習完整的道路標誌、號誌認知，減少違規、降低事故發生風險。

實際上除了監理所提供練習場地外，竹東鎮公所曾在2022年利用河濱公園停車場空地，打造具考照場地規格的機車練習場，目的是要服務竹東周邊鄉鎮民眾不用大老遠跑到新埔就能有場地練車，完工後也獲得民眾好評，假日更是練車人潮不斷。不過監理所卻不建議民眾自行到竹東鎮公所私設的練習場練車，還特別指出過去曾發生過意外。

新竹縣府交旅處今年與新竹區監理所合作辦理「機車考照駕訓班訓練補助計畫」，由日新、亞東及新竹安駕3家駕訓班提供補助300名駕訓名額，鼓勵設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生參加機車考照駕訓，以駕訓班平均3500元報名費計算，補助後約僅需自費1600元。

新竹區監理所表示，目前補助名額都還有，民眾需自行向3家駕訓班洽詢補助名額及金額，希望鼓勵有意考駕照的學生、還未取得機車駕照的民眾，都能報名駕訓班學習機車安全騎乘教育觀念，避免上路發生意外。