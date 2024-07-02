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部桃醫院停電 台電：松鼠誤觸致電壓變化 非台電降壓

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電解釋部桃醫院停電原因，松鼠誤觸致降壓，然後停電。圖／報系資料照
台電解釋部桃醫院停電原因，松鼠誤觸致降壓，然後停電。圖／報系資料照

昨（1）日清晨5時許，衛福部桃園醫院無預警停電，市議員爆料是台電降壓導致停電，桃園醫院電腦及掛號系統因此大當機，台電澄清，不是他們刻意降壓，而是中壢區興仁路附近松鼠誤觸配電線路，導致瞬間電壓變化，台電立即恢復正常的電壓供應。

台電強調，這起事件是因相同主變壓器的其他饋線跳脫所引起的壓降，並非市議員質疑的系統降壓運轉問題，雖然只是瞬間壓降，但因醫院內部低壓配電盤跳脫，造成院內部分迴路跳脫，醫院局部跳電，並非整間醫院發生停電，不影響病患安全。

台電指出，敏感及重要用戶例如醫院，通常設有保護機制，包括不斷電系統設備或自備發電機，能在事故時迅速自行供電或降低電壓干擾。

此外，針對部分民代提出的小動物輪流扛責的說法，台電表示，世界各國電業均有小動物入侵線路設備導致跳電的案例，他們也只是將事故原因如實對外說明，並持續改進防範措施，包括推動線路設備被覆計畫、增加樹木修剪、安裝驅鳥器及防鼠網等，以減少動物對配電系統的影響。

停電 台電 桃園

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