共享機車前進香山區有望 第2家業者將3所大學納入評估

Gogoro與台積電合作，今年4月斥資7千萬引入300輛GoShare共享機車，投放地點鎖定竹科從業人員通勤地點，包括新竹市城區、竹北都會區、雙鐵商圈以及新竹科學園區。有民代認為，香山區也有需求，盼能擴大營運。新竹市政府表示，7月10日起第2家業者iRent正式入駐竹市，預計投入200輛共享機車，中華大學、玄奘大學以及元培醫事科技大學周邊，也會優先納入評估。

Gogoro與台積電合作，今年4月17日投入300輛GoShare共享電動機車服務於科學園區、竹北，新竹市東區及北區，上路2個月已2萬7000人次使用，成效卓然。新竹市交通處統計至5月底，熱門取車及還車區域第一名為新竹城隍廟、第二名新竹火車站前站、第三名遠東巨城購物中心。

不過市議員陳慶齡指出，共享電動機車未擴及至香山區，但香山區發展快速，大樓林立，也有至竹科上班的工程師，香山工業區也有許多從業人口，但卻無法租借GoShare，聽聞已有第2家共享機車業者有意引進，盼能擴大至香山區。

市議員吳旭豐也指出，GoShare只在東區、北區營運，熱鬧的香山區三姓橋一帶無車可租，「不應該差別待遇」，應要擴大營運範圍，且應擬定共享運具經營業管理自治條例，規範營運車輛數量、形式、投保等，保障使用者權益。

新竹市交通處長倪茂榮表示，iRent共享機車預計投入200輛共享電動機車，將於新竹市東區、北區提供服務，市府在6月26日也與iRent開會正式協調，說明香山地區有三所大學、商圈及工業區等交通需求，iRent也回應會考量竹市學生的交通需求，並參考市府建議，將香山地區學生交通需求優先納入評估，後續市府也會協助邀請相關單位共同研議，全力爭取，以提供香山市民更多的共享運具服務。