桃園暑假連2天都停電 民代批中央不承認缺電、停電只會更頻繁

昨清晨5點多中壢區興仁路一段附近電線因有松鼠遭電擊，導致饋線受影響瞬間降壓約10秒，造成部立桃園醫院掛號、領藥系統當機，無獨有偶，今中壢、八德地區共4961戶也因松鼠觸碰到電線停電。民代痛批，台電跟中央始終不承認缺電，暑假才剛開始，未來2個月停電狀況一定更頻繁，務必讓能源政策朝正確方向。

昨清晨5點多因中壢區興仁路一段附近有松鼠遭電擊，影響到饋線瞬間壓降約10秒，台電才隨即恢復正常電壓供電。經電洽部桃中控室確認僅係瞬間壓降，惟因內部低壓配電盤跳脫，需人工復歸，半夜人力不足，直至上午8點30分許才全數復歸完成，更被民代爆料全院掛號、領藥系統大當機。

而今上午6點10分許桃園又停電，因松鼠誤觸到電線造成高壓斷線停電，導致中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路、八德區長興路等一帶共4961戶停電，台電獲報後立即派員到現場搶修，第一時間轉供復電9成、恢復4450戶，而剩餘的511戶，已於7點36分全線復電。

市議員梁為超說，台電跟中央始終不承認缺電，常因電壓不足調低，暑假才剛始，相信未來2個月跳電只會更頻繁，各縣市都一樣，台電不要總將跳電停電歸咎於動物身上，還是要回歸國家能源政策朝正確方向前進，核一核二勢必要延役。

梁為超表示，民眾也很無奈，地方政府也管轄不到，真的無能為力，加上桃園停電狀況特別多，又是全國工業產值最高縣市，停電廠商產值及產能都會受影響，儀器壞掉誰要賠償，除了台電設備逐年更新外，關鍵還是在能院政策上，不能無視問題。

市議員魏筠說，部桃因防跳電系統反映沒那麼快，才造成醫院某些電腦無法運作現象，不過幸好是開診前恢復，而桃園上次地震完停電量大，台電在桃園的饋線也多，本身條件就比其他縣市容易停電，因此希望台電加強電線對於野生動物防護，盡量不要讓牠們行走碰觸到，也希望台電時刻注意，今年夏天很熱，若停電影響工作場所、機器等，都會影響並造成民間企業損失，要盡量降低。