暑假走讀看1895乙未戰役古戰場 桃園乙未文化季7月6日來了

紀念1895乙未戰役客家義軍在桃園4大戰場抗日，桃園市政府客家局今年「義勇祭」2024乙未客家戰役文化季展開，上午在平鎮辦理記者會，宣布7月6日起登場，今年改變祭典方式，請民眾實際走訪乙未戰場歷文巡禮，局長范姜泰基說，將舉辦5場營隊，接著2周走將乙未戰役4大戰場，融合走讀行程，結合歷史、文化，讓大小朋友更深入了解義民歷史。

市府客家局今年舉辦「義勇祭」2024乙未客家戰役文化季，7月6日（周六）起至27日，為期3周活動，打造客庄獨有節慶品牌，有別往年，6日以紀念音樂會揭開序幕，首度以音樂及舞蹈呈現，演繹1895乙未戰役的意義，今年文化季以平鎮乙未保台紀念公園為核心場域，請民眾實際走訪乙未戰役桃園各戰場，巡訪歷史軌跡，深入了解客家族群保家衛土精神。

今年乙未戰役客家文化季活動，從義勇獻藝紀念音樂會開幕，由山城藝造及龍潭愛樂管弦樂團共同演出，在桃園最大戰場安平鎮戰役（現在鎮興里）舉辦「義勇小學堂」夏日庄頭營隊，結合地方創生團隊辦理「義勇小巴士」戰場走讀歷史場景，重頭戲在27日進行「義勇再出發」城市走讀，民眾200人重現當年戰役補給隊，走到鎮興里社區劇場，觀賞在地居民演出的乙未戰役話劇，還有復刻1895乙未戰役部隊運送物資的「物資車」，在每場走讀、晚會展售商品，適合大小朋友暑假體驗。