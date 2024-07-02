快訊

已放二年！不明砲彈放置民宅洗手台下方…居民以為是玩具 軍方緊急處理

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

公益平台維護費超過捐款總額 桃園議員質疑效益成反比

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市「做好事公益平台」截至目前募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，而最近又有新維護標案364萬餘元，前後2筆費用超過募款總額，引發民代質疑效益。圖／翻攝自「桃園市做好事公益平台」網站
桃園市「做好事公益平台」截至目前募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，而最近又有新維護標案364萬餘元，前後2筆費用超過募款總額，引發民代質疑效益。圖／翻攝自「桃園市做好事公益平台」網站

桃園市社會局2022年成立「做好事公益平台」，讓民眾可以線上捐款、捐物資和申請當志工，截至目前募得725萬餘元，但也花了417萬元委外維護，而最近又有新維護標案364萬餘元，前後2筆費用超過募款總額，引發民代質疑效益；社會局回應，新標案保固期是今年7月1日到明年12月31日，且將新增多元支付捐款功能，所以費用略高過以往。

桃園市「做好事公益平台」成立於2022年7月，提供民眾2萬元以下小額捐款、捐贈物資、申請當志工和加入愛心餐食店家4項服務，其中最常被利用的是小額捐款；平台今年4月曾因募得善款466萬元與維護費417萬元相去不遠被質疑，雖然截至目前募得善款超過725萬元，但也多了一筆為數不小的維護費。

桃園市議員余信憲指出，364萬元若以年度均攤，一年維護費約240萬元，還是比往年高。社會局在議事堂稱維護費會隨系統穩定逐年減少，結果現在不減反增，而且永遠都有新理由，難道是在欺騙市民感情？

余信憲說，「做好事公益平台」鼓勵民眾捐款幫助弱勢，立意良善，但預算與成效也要做好控管，畢竟市府花的維護費也是一般民眾的納稅錢。前後2筆維護費總計781萬元，若付出大過收穫，應該思考是否有執行的必要。

社會局表示，今年的標案除了合約期限為1年半，也包含多元支付捐款功能的設計費，方便民眾未來能以LINE Pay、Google Pay或街口支付等電子錢包小額捐款。另外，標案還包含專人駐點市府，協助排除平台各種疑難雜症，廠商也有市府與外聘資管專家組成的專門審查小組把關，請民眾放心。

公益 捐款 桃園

延伸閱讀

南市15處公托聯招釋出177名額 年底再增安平、南科2處

桃園停電又是松鼠惹禍 2區4961戶受影響

SRF電廠進駐桃園敗部復活 藍醞釀7月北上抗議

部桃掛號系統大當機 凌濤：桃園人的命交給松鼠？

相關新聞

桃園暑假連2天都停電 民代批中央不承認缺電、停電只會更頻繁

昨清晨5點多中壢區興仁路一段附近電線因有松鼠遭電擊，導致饋線受影響瞬間降壓約10秒，造成部立桃園醫院掛號、領藥系統當機，...

共享機車前進香山區有望 第2家業者將3所大學納入評估

Gogoro與台積電合作，今年4月斥資7千萬引入300輛GoShare共享機車，投放地點鎖定竹科從業人員通勤地點，包括新...

部桃瞬間停電精密醫療儀器受損？院方回應了

台電桃園營業處今天表示，中壢區興仁路一段附近昨天因松鼠遭電擊，波及饋線瞬間壓降約10秒，雖然隨即恢復正常電壓供電，但是造...

暑假走讀看1895乙未戰役古戰場 桃園乙未文化季7月6日來了

紀念1895乙未戰役客家義軍在桃園4大戰場抗日，桃園市政府客家局今年「義勇祭」2024乙未客家戰役文化季展開，上午在平鎮...

公益平台維護費超過捐款總額 桃園議員質疑效益成反比

桃園市社會局2022年成立「做好事公益平台」，讓民眾可以線上捐款、捐物資和申請當志工，截至目前募得725萬餘元，但也花了...

提升行人過馬路安全 新竹縣今年改善13處易肇事路口

為了讓行人地獄臭名逐漸消失，新竹縣府配合交通部執行永續提升行人安全計畫，選定縣內13處易肇事路口，透過整體配套改善工程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。