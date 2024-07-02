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提升行人過馬路安全 新竹縣今年改善13處易肇事路口

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐／新竹即時報導
竹東鎮中興路與中央路口為行人事故易肇事路口，預計將退縮行穿線、增設停等區，提升行人過馬路安全。圖／新竹縣府提供
竹東鎮中興路與中央路口為行人事故易肇事路口，預計將退縮行穿線、增設停等區，提升行人過馬路安全。圖／新竹縣府提供

為了讓行人地獄臭名逐漸消失，新竹縣府配合交通部執行永續提升行人安全計畫，選定縣內13處易肇事路口，透過整體配套改善工程，主要項目為退縮行人穿越線、增設行人庇護島等作法，其中7處將在9月底前先完成，其餘路口也預計年底前全數完成改善。

新竹縣府交旅處表示，新竹縣內13處易肇事路口分布在竹北5處、湖口1處、關西2處、竹東3處、新埔2處，預計全數改善需耗資2600萬元，因中央經由永續提升行人安全計畫補助，已核定補助款超過2千萬元，新竹縣府更加速完成規畫設計，近期就會發包動工。

據盤點結果，13處路口分別為竹北市中正東路與仁德街、竹北市中正東路與三民路、竹北市中正西路與華興街、竹北市嘉豐十一路與復興三路、竹北市光明六路與嘉興路、湖口鄉三民南路與榮光路、關西鎮正義路與中山路、關西鎮正義路與大同路、竹東鎮中興路與學府路、竹東鎮中興路與中央路、竹東鎮大同路與信義路、新埔鎮中正路與廣和路、新埔鎮中正路與和平街。

交旅處指出，目標9月底前先完成7處路口改善，改善主要重點項目為行穿線退縮、庇護島增設、縮短行穿線距離、安全停等空間、增設行穿線或人行道、增設行人專用號誌或早開時相、線路地下化等，期盼提升行人路權，保護行人安全。

交旅處期望透過行人安全計畫，改善行人路口停等區空間及串聯行人通行的路線，降低行人交通事故發生，也為降低施工路口交通衝擊及確保施工安全，督促承商施工現場確實做好交通設施佈設與指揮工作。

北市 新竹 行人地獄

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