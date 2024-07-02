太熱了！鍾東錦要求菁市集明年改室內 讓青年賺到錢

苗栗縣政府青年品牌「菁市集」邁入第6年，初步規畫今年7至9月辦理5場戶外「菁彩魅栗」主題市集，縣長鍾東錦認為天氣越來越熱，戶外行不通，指示明年改在室內，舒適的環境下，看見青年好商品並賺到錢。

菁市集6年來輔導近百家青年店家，鍾東錦、立委邱鎮軍等人今天在縣府第一辦公大樓大廳啟動菁市場，會場10多個攤位，展現青年的巧思與創意，其中，氺の尼泥研製所創辦人陳志偉原先是跟著父親做水泥工，6年前因為老婆想要一個小盆栽，他使用水泥製成客家圓樓形狀，將冰冷的水泥注入溫度，也開創出自己品牌。

縣府勞動及青年發展處初步規畫5場主題市集活動，分別是7月13日、14日在台中草悟道B區「親子午茶趣」，27日、28日新竹遠東巨城購物中心廣場「樂活農村日」，8月2日、3日、4日台北松山文創園區椰林大道「輕悠手創樂」，及17日、18日苗栗尚順育樂世界空橋下廣場「盛夏嘉年華」，9月7日、8日苗栗龍鳳廣場「浪花青春漾」。

鍾東錦表示，菁市集是讓苗栗青年品牌好商品看得見並賺到錢，但現在天氣越來越熱，菁市集的商品又不是生活必需品，大熱天勢必影響意願，明年必須研議移師到室內，消費者可以在舒適的環境採購，先有了第一步，才會有回頭客源。