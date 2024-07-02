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好望角景區當年公廁沒屋頂加一條溝 如今成千萬級公廁

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮好望角景區是鎮內觀光熱門景點，鎮公所當年為提供遊客「方便」，曾興建簡易公廁，不料施工到一半，就遭林務單位阻止，女廁「沒屋頂」、男廁「一條溝」，不知情的女性遊客如廁發現，被嚇得奪門而出，在各單位協助下，好望角公廁斥資打造出「千萬元」級別的優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取榮譽。

苗栗縣環保局指出，好望角風景區有無敵的海景，每年吸引數十萬遊客造訪，但過去受限土地法規，僅有老舊簡陋的廁所，時有排水不良及阻塞情形，屢次被遊客陳情廁間潮濕髒亂、如廁不便，影響觀光意願，環保局協助鎮公所向中央爭取公廁新建補助，闢建與當地環境融合且具有海風意象元素的千萬級大型公廁，設有男、女廁、親子廁所及無障礙廁所，啟用後獲鄉親及遊客好評。

鎮公所指出，好望角遊客如織，但土地當初為國有林地，未成為縣級風景區時，施設公廁建物違反法規，以致工程被迫喊卡，經環保局協助向中央爭取經費，斥資千萬元新設公廁，開放時間從上午8點到晚間7點，目前男女廁估計有30多間可用，還有親子及無障礙廁所，除提供廁紙，還有烘手機，條件不輸百貨公司商場，因此最近將參加全國公廁評比，舊公廁也將拆除。

苗栗縣政府提出總經費逾4億元的「白沙聖域、天空之丘」競爭型計畫，以白沙屯拱天宮與好望角遊憩區為核心發展，日前已中央肯定並入選，3年內補助完成各項硬、軟體工程，讓苗栗朝國際型觀光新亮點邁進。

環保局指出，縣府統計2019年至迄今獲中央補助新建修繕公廁共181座，其中已完成130座，都廣受好評，目前尚有51座公廁修繕中，今年11月底前都將完工開放。環保局將持續爭取中央補助，建構苗栗優質公廁與友善環境，提供民眾旅客舒適安全如廁空間。

苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣級風景區好望角的公廁已打造成「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣級風景區的好望角公廁斥資打造「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣級風景區的好望角公廁斥資打造「千萬元」級別優質公廁，鎮公所最近將參加環保署評比，信心十足要爭取獲得榮譽。記者胡蓬生／攝影

公廁 廁所 環保局

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