磐石高中吳孟庭練車途中釀憾事 竹巿議員盼增設機車練習場
新竹市磐石高中畢業生吳孟庭，因朋友載送前往練習機車的途中發生車禍，搶救後還是不幸離開人世。為避免民眾奔波增加事故發生風險，或就近在停車場練車被罰，市議員林彥甫認為，應效仿桃園市，增設假日開放的機車練習場，讓民眾可就近練習。不過新竹市監理站表示，遵照機車駕訓政策指示，仍以機車考照駕訓班為主，不另外設機車練習場地。
林彥甫指出，關於機車練習場，他之前接過2案陳情，一件是在樹林頭停車場練習機車時，被警察開罰無照駕駛；另一件是假日苦無場地練機車，希望市府提供練車的地方，可見民眾對機車練習場地有很大的需求。
林彥甫說，目前鄰近新竹市區的機車練習場地只有新竹監理站，且限定平日的上午11 點至下午2點，假日則不開放，對想考照的上班族和學生來說，很不便利，為避免民眾奔波增加事故發生風險，或是就近在停車場練車被罰，他日前已在議會提案，建議市府增設假日開放的機車練習場。
「很遺憾，市府以練習場為監理站業務、已有補助民眾上機車駕訓班為由回絕」，林彥甫說，桃園市就開放國道2號橋下的閒置場地為機車練習場；竹市也尚有多處台68橋下閒置空間，市府應積極開闢機車練習場，讓準備考照的市民能多加利用，增加騎乘熟練度，不但能保護自身也可維護他人安全。
新竹市監理站表示，為遵照機車駕訓政策指示，將不另外設機車練習場地，現有的練習設施，當時也有指示撤除，仍回歸到機車考照上駕訓班，以學習完整的機車駕駛學術科、道安駕訓為主。
新竹市交通處表示，增設機車路考練習場屬新竹市監理站業務。交通部為推廣機車駕訓制度，讓新手機車駕駛能透過駕訓班的訓練課程，學習較完整的騎乘技能與防禦駕駛觀念，提升考照後上路的行車安全，至今年11月30日止，在期間內參加機車駕訓並考取駕照的民眾，補助每人訓練費2500元，現行駕訓班收費約2800至3700元，盼透過補助提高年輕學子報名駕訓班的意願，保護學子也提升公共安全。
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