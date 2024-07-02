快訊

南韓首爾汽車逆向衝上人行道釀9死 恐怖監視器畫面曝光

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市民卡App年底改版 新功能「市民決定」還有機會中iPhone

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民卡App預計下半年重新上線，市府7月起也舉辦問卷抽獎活動，盼蒐集民眾意見，讓App各項功能更貼近市民需求。圖／桃園市智發會提供
桃園市民卡App預計下半年重新上線，市府7月起也舉辦問卷抽獎活動，盼蒐集民眾意見，讓App各項功能更貼近市民需求。圖／桃園市智發會提供

桃園市民卡App服務停擺1年，市府智慧發展委員會今天表示，全新的App預計下半年重新上線，年底前逐步擴增功能。市府7月起也舉辦問卷抽獎活動，盼蒐集民眾意見，讓App各項功能更貼近市民需求，為期2個月的活動每周將抽出200杯超商咖啡，還有機會抽出最大獎iPhone 15。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行消費優惠，去年底因合約到期未續約，提供消費優惠的特約商店銳減，被怨卡片難用，市民卡App也因容易當機、功能少，挨批「愈來愈難用」。

智慧發展委員會今天表示，市民期待已久的市民卡App將在年底全新升級，改版過程市府希望廣納各方意見，以民眾需求為導向加入許多實用功能，如更方便的身分辨識機制、即時掌握各種福利資訊、好孕專車服務、市民卡儲值金、交通服務資訊等。

為讓App各項功能更貼近市民需求，市府也舉辦「桃園市民卡APP全新升級 功能你決定」問卷抽獎活動，7月1日至8月31日活動期間，民眾可前往桃園市政府官網點擊問卷連結，填寫聯絡基本資訊，並提交意見後即可參與抽獎活動。

活動期間，每周將抽出200杯全家便利商店中杯經典拿鐵，活動結束後更會抽出最大獎iPhone 15 128GB智慧型手機。智發會主委吳肇銘表示，民眾寶貴意見是市府進步的動力，希望透過本次活動提升民眾對市民卡的參與度和認同感，從市民角度設計出民眾需要的新功能及服務。

咖啡 桃園

延伸閱讀

期貨商論壇／玉晶光期 後市俏

歡慶嘉義升格省轄市42周年 市府邀民眾打卡抽iPhone 15

胸部怎麼更大了！凱莉珍娜「奈米比基尼包不住渾圓上圍」美胸全溢出 尺寸疑升級引熱議

iPhone促銷奏效 5月大陸出貨增40%

相關新聞

好望角景區當年公廁沒屋頂加一條溝 如今成千萬級公廁

苗栗縣後龍鎮好望角景區是鎮內觀光熱門景點，鎮公所當年為提供遊客「方便」，曾興建簡易公廁，不料施工到一半，就遭林務單位阻止...

磐石高中吳孟庭練車途中釀憾事 竹巿議員盼增設機車練習場

新竹市磐石高中畢業生吳孟庭，因朋友載送前往練習機車的途中發生車禍，搶救後還是不幸離開人世。為避免民眾奔波增加事故發生風險...

桃園市民卡App年底改版 新功能「市民決定」還有機會中iPhone

桃園市民卡App服務停擺1年，市府智慧發展委員會今天表示，全新的App預計下半年重新上線，年底前逐步擴增功能。市府7月起...

桃園停電又是松鼠惹禍 2區4961戶受影響

桃園又停電，今上午6時10分因高壓斷線造成停電，導致中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路、八德區長興路等一帶共4961戶停...

桃公托新制上路 每童限報2間

桃園市0到2歲公共托育名額供不應求，過去報名機構家數無上限，也導致候補人數總額「虛胖」；桃園市政府為求公平，今年推出每名...

火調指電力配線短路釀災 晴空匯管委會提4大疑慮 盼修法

新竹市晴空匯社區大樓5月26日火警釀2名消防員殉職，經竹市消防局調查研判是管道間電力配線因故短路致災可能較大。晴空匯社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。