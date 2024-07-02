桃園市民卡App年底改版 新功能「市民決定」還有機會中iPhone

桃園市民卡App服務停擺1年，市府智慧發展委員會今天表示，全新的App預計下半年重新上線，年底前逐步擴增功能。市府7月起也舉辦問卷抽獎活動，盼蒐集民眾意見，讓App各項功能更貼近市民需求，為期2個月的活動每周將抽出200杯超商咖啡，還有機會抽出最大獎iPhone 15。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行消費優惠，去年底因合約到期未續約，提供消費優惠的特約商店銳減，被怨卡片難用，市民卡App也因容易當機、功能少，挨批「愈來愈難用」。

智慧發展委員會今天表示，市民期待已久的市民卡App將在年底全新升級，改版過程市府希望廣納各方意見，以民眾需求為導向加入許多實用功能，如更方便的身分辨識機制、即時掌握各種福利資訊、好孕專車服務、市民卡儲值金、交通服務資訊等。

為讓App各項功能更貼近市民需求，市府也舉辦「桃園市民卡APP全新升級 功能你決定」問卷抽獎活動，7月1日至8月31日活動期間，民眾可前往桃園市政府官網點擊問卷連結，填寫聯絡基本資訊，並提交意見後即可參與抽獎活動。

活動期間，每周將抽出200杯全家便利商店中杯經典拿鐵，活動結束後更會抽出最大獎iPhone 15 128GB智慧型手機。智發會主委吳肇銘表示，民眾寶貴意見是市府進步的動力，希望透過本次活動提升民眾對市民卡的參與度和認同感，從市民角度設計出民眾需要的新功能及服務。