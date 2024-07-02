銅鑼天寶寺支援屯彈藥？ 村長：連署要求退回計畫

苗栗縣銅鑼天寶寺等宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定書」公文前天曝光，地方大感不滿。九湖村長曾義男強調，國際法明定保護宗教信仰場所，不可做為軍事目標，「讓寺廟變成標靶地，是新型戰爭的作法嗎？」他強調，九湖村民不可能同意，要和平不要戰爭是村民和台灣人基本共識，將連署要求退回計畫，預計7月中旬提交陳情書。

後備指揮部隨後雖澄清彈藥預屯點協議是考量戰時需求，規畫結合民間資源提升後勤支援韌性的「演練」運用，並未實質放彈藥，後續將強化與民間團體溝通協調與合作；但地方卻無法接受，擔心戰時本可做為避難場所的宮廟成為被攻擊目標。

曾義男指出，彈藥預屯點支援協定書攸關民眾生命財產安全，軍方應循鄉公所、代表會等單位溝通討論，但軍方事前未溝通協調，「演練」性質也未明，代表、村長皆不知情，陷天寶寺於不義，九湖村民不可能同意。

村辦公室七月五日將召開銅鑼科學園區福德祠落成事宜會議，曾義男會在臨時動議提案，徵得同意發起連署，預計中旬提交陳情書，強調村內的寺廟是宗教聖地，無法配合戰時的需求。