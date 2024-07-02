火調指電力配線短路釀災 晴空匯管委會提4大疑慮 盼修法

新竹市晴空匯社區大樓5月26日火警釀2名消防員殉職，經竹市消防局調查研判是管道間電力配線因故短路致災可能較大。晴空匯社區管委會昨發出聲明提出4大疑慮，包括每年都通過消防檢測，是否檢測項目無法涵蓋起火風險、管道間電纜線施工配置是否合規？盼相關單位盡快討論修法。

新竹市府回應，消防檢測範圍並未包含建築管理中的管道間電線線路使用情形，另有關社區管道間電纜線各項規格和施工方式，市府已函請中央主管機關釋疑，待獲答覆後再說明。

新竹市消防局近日完成的晴空匯火災原因調查意見書，點出「D棟1樓電梯西側管道間電氣因素（管道間電力配線因故短路）引發火災可能性較大」，社區管委會認為火調資料內容簡短，基於住戶安全，透過聲明提出消防安檢、管道間電纜線施工及相關法規等4大疑慮。

社區管道間電纜線是釀災關鍵，晴空匯社區管委會格外關切，表示該社區一般電力及緊急電力的電纜線使用同一個管道間配置，原始設計並無任何維修門能進入檢測或救災，此次火警也因緊急電力線被燒斷，形同虛設；希望相關單位盡快研議規範一般電力及緊急電力系統配線的安全性要項。

新竹市都發處說明，市府已發函建議中央修訂相關法規，避免未來再有類似共用管道設計導致災害發生。並建議中央針對建築物公安檢查納入防火區劃，以免後續管線設施增修遭破壞，難以察覺。