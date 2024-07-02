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桃公托新制上路 每童限報2間

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市0到2歲公共托育名額供不應求，過去報名機構家數無上限，也導致候補人數總額「虛胖」；桃園市政府為求公平，今年推出每名幼童限報2間且每年7月需重新登記抽籤的新制。昨天起至10日開放線上登記，17日抽籤公告結果，盼透過年年登記讓真正需要的適齡者就托。

桃園出生率穩居六都之首，「公托窄門」卻越來越窄，不僅候補幼兒是可收托的2.55倍，且有許多已滿2歲的幼兒「出不去」，無法順利轉銜2歲專班，形成候補幼兒也進不來的惡性循環。

婦幼局發現重複登記者近千人，今年報名祭出新制，提醒家長若有滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，且有送托公共托育設施意願的家長，昨天起至10日可上「桃園育兒資源網」線上登記。每名兒童以報名2家公托或家園為限，並於報到入托後，不得再行報名其他公托或家園。

桃園市婦幼局指出，桃園市2014年起積極設置公共托育設施，迄今已有48處，初期因中心數量有限，無報名家數限制，導致候補不易，今年起每年重新辦理候補登記及抽籤，如公托釋出名額時再依適齡者依序就托，候補名單效力則至次年7月31日，希望全市公托資源獲有效利用。

托育 桃園 無上限

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