竹市府提10策略降低事故 4至6月死亡車禍較去年同期下降60%

新竹市戶籍人口僅45萬，但經常流動人口高達60萬，竹科從業人數也突破17萬，因人口遽增及大量人口通勤，衍生交通問題日趨嚴峻。新竹市交通處分析事故原因後，實施包括延長號誌運作、在商圈人群密集區主要幹道路段設立雙阻柱、分隔島等處加裝欄杆或加密植栽等作為，改善後4月交通死亡事故0件，且4至6月交通死亡事故較去年同期降低60%。

新竹市交通處指出，市府團隊已掌握今年1至3月30日交通死亡事故有增加趨勢，共有11件交通死亡事故，經分析以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多；市長高虹安立即責成交通處與警察局分析事故原因、邀請道安委員現勘、研提10項策進作為，4月初改善後，死亡事故降至0件，經統計今年4至6月交通死亡事故發生4件，較去年同期10件明顯降低60%，相關改善作為逐見成效。

交通處指出，市府團隊進一步檢視事故肇事原因，已進行通盤檢討並提出10項改善措施，例如在車速較快的省道及高齡者清晨運動的學校、公園等處所，延長號誌運作時間，上午從7時提早到凌晨5時、晚上則延長至22時。

為避免車速過快，在離峰時段也會中斷號誌連鎖，同時針對行人易違規穿越道路地點，包括在商圈人群密集區主要幹道路段設立雙阻柱；在東大陸橋下停車場、慈雲陸橋下停車場及光復路沿線分隔島等處加裝欄杆或加密植栽，避免民眾任意穿越發生事故，後續也會在各路口增加照明，提升行穿線可視度，讓駕駛人更容易看見行人。

在執法方面，警察局已在行人事故熱點提高見警率，提醒駕駛人應禮讓行人。在宣導方面，也利用事故影片，向長輩宣導交通安全觀念；教育處也與學校合作，將交通安全教育透過暑期作業結合家庭成員一起學習交通安全知識，另警察局也利用各宣導場合發放反光運動帽給高齡者，提高長輩出門在外的可視性。